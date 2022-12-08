Ekonomi ABDnin ticari ham petrol stokları azaldı
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 5 milyon 200 bin varil azaldı.

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Haber Merkezi AA
ABDnin ticari ham petrol stokları azaldı
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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 200 bin varil azalarak 413 milyon 900 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3 milyon 900 bin varil düşeceği yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 2 milyon 100 bin varil azalışla 387 milyon varil oldu.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 5 milyon 300 bin varil arttı ve 219 milyon 100 bin varil olarak kaydedildi.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 24 bin varil azalışla 6 milyon 12 bin varile gerilerken, ihracatı günlük ortalama 1 milyon 518 bin varil azalışla 3 milyon 430 bin varile yükseldi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 26 Kasım - 2 Aralık haftasında 106 bin varil artarak 12 milyon 650 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Aralık 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 870 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 340 bin varil olması bekleniyor.

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