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Ekonomi

ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 2 milyon 500 bin varil azaldı.

09:38 - 21/06/2024 الجمعة
Güncelleme: 09:47 - 21/06/2024 الجمعة
AA
Arşiv
Arşiv

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 500 bin varil azalarak 457 milyon 100 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 800 bin varil azalacağı yönündeydi.


Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları yaklaşık 400 bin varil artışla 370 milyon 900 bin varil seviyesine ulaştı.


Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 2 milyon 300 bin varil azalarak 231 milyon 200 bin varil seviyesine indi.


Petrol üretimi azaldı


ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 250 bin varil azalarak 7 milyon 54 bin varil, ham petrol ihracatı günlük ortalama 1 milyon 230 bin varil artarak 4 milyon 418 bin varil oldu.


Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 8-14 Haziran haftasında 11 bin varil azalarak 13 milyon 614 bin varil seviyesinde gerçekleşti.


EIA'nın Haziran 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 240 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 710 bin varil olması bekleniyor.




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