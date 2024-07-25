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Ekonomi

ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 700 bin varil azaldı.

09:17 - 25/07/2024 четверг
AA
Arşiv
Arşiv

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 700 bin varil azalarak 436 milyon 500 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 600 bin varil azalacağı yönündeydi.


Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise yaklaşık 700 bin varil artışla 374 milyon 400 bin varil seviyesine ulaştı.


Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 5 milyon 600 bin varil azalışla 227 milyon 400 bin varil olarak kayıtlara geçti.


Petrol üretimi azaldı


ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 166 bin varil azalarak 6 milyon 871 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 222 bin varil artarak 4 milyon 186 bin varil oldu.


Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 13-19 Temmuz haftasında 8 bin varil azalarak 13 milyon 714 bin varil seviyesinde gerçekleşti.


EIA'nın Temmuz 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 250 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 770 bin varil olması bekleniyor.




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#petrol
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