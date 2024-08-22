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Ekonomi

ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 600 bin varil düştü. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon varil azalacağı yönündeydi.

09:26 - 22/08/2024 الخميس
Güncelleme: 09:27 - 22/08/2024 الخميس
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 600 bin varil azalarak 426 milyon varil seviyesine gerilediğini açıkladı.


Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon varil azalacağı yönündeydi.


Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları yaklaşık 600 bin varil artışla 377 milyon 200 bin varil seviyesine ulaştı.


Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 1 milyon 600 bin varil azalarak 220 milyon 600 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 366 bin varil artarak 6 milyon 652 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 289 bin varil artarak 4 milyon 45 bin varil oldu.


Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 10-16 Ağustos haftasında 123 bin varil artarak 13 milyon 810 bin varil seviyesine çıktı.


EIA'nın Ağustos 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 230 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 690 bin varil olması bekleniyor.






#ABD
#ABD Enerji Enformasyon İdaresi
#petrol
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