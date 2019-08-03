Ekonomi ABnin IMF başkan adayı Georgieva oldu
DÜNYA EKONOMİSİ

AB'nin IMF başkan adayı Georgieva oldu

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanlığına Bulgar asıllı Kristalina Georgieva'yı aday göstermeye karar verdi.

Haber Merkezi AA
Kristalina Georgieva
Kristalina Georgieva

Eski Avro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem, AB üyesi ülkelerin IMF başkan adayını belirlemek üzere gerçekleştirdikleri görüşmeler hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dijsselbloem, AB ülkelerinin yapılan oylama sonucunda Georgieva'yı IMF başkan adayı olarak gösterme kararı aldıklarını belirterek, "Kristalina Georgieva'yı tebrik ediyor ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

IMF başkanlığı için Dünya Bankası Üst Yöneticisi Bulgar asıllı Kristalina Georgieva ve Hollandalı Dijsselbloem’in isimleri ön plana çıkıyordu.

Geleneksel olarak IMF başkanlığına Avrupalı, Dünya Bankası başkanlığına ise ABD vatandaşı seçiliyor.

AB üyesi ülke liderleri, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığı görevi sona erecek olan Mario Draghi'nin yerine getirilecek isim konusunda yapılan müzakereler sonucu IMF Başkanı Christine Lagarde üzerinde uzlaşı sağlamıştı. Lagarde, ECB Başkan adaylığı nedeniyle IMF'deki görevinden ayrılmıştı.

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