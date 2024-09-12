AB'ye Çin istilası uyarısı

Eski Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı ve eski İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin, Avrupa ekonomisini masaya yatırdığı raporu Avrupa Birliği'nde (AB) tartışmalara neden oldu. Rapor, iş dünyası tarafından olumlu karşılanmasının yanı sıra tartışmaları da beraberinde getirdi. Draghi'nin raporu, yükselen güç Çin'in küresel ekonomi için nasıl bir tehdit haline geldiğini özetlemesi bakımından önemli bulundu. Draghi raporu 400 sayfa ve 170 kadar öneriyi kapsamasına rağmen en önemli kısmını Çin tehdidi oluşturuyor. Pekin hükümetinin şirketlerine yönelik teşvikler, vergi indirimleri ve lojistik desteklere dikkat çekilerek, AB'nin rekabet gücünün tehlikede olduğu ifade edildi.

800 MİLYAR AVROLUK YATIRIM GEREKİYOR

Mario Draghi'nin, AB'nin geride kalan rekabet gücünü tekrar kazanmak için 750-800 milyar avroluk yıllık ek yatırıma ihtiyaç olduğunu söylemesi büyük tartışmaları beraberinde getirdi. Raporda, "Ortak AB borçlanması, karbon-suzlaştırma ve rekabet için ortak bir plan, ulusal vetolara son verilmesi, yatırım-ların finanse edilmesi, dijitalleşme, yarı iletkenler, enerji yoğun endüstriler, uzay, savunma, sanayi stratejisi, yönetişimin güçlendirilmesi, enerji piyasası, piyasa entegrasyonu ve düzenleme, ilaç, ulaşım, sürdürebilirlik, küresel zorluklara yanıt, inovasyon ve akıllı zeka" öne çıkan konu başlıkları oldu.

ÇİNLİ ŞİRKETLERE KARŞI ÖNLEM ALALIM

Avrupa'nın, ABD ve Çin gibi ekonomik rakiplerinin hızına yetişebilmek için yatırımlarını önemli ölçüde artırması ve yıllık GSYH'nin yaklaşık yüzde 22'sinden yüzde 27'sine çıkarması gerektiği belirtildi. Özellikle yeşil teknoloji ve otomotiv sektörlerinde Çin'den gelen rekabet tehdidinin kabul edildiği raporda, rekabetin adil olmaması halinde savunmacı ticaret tedbirleri savunuldu. Rapora göre, AB’nin, küresel sahnede geri kalmaması ve ekonomik rakipleri olan ABD ve Çin'e ayak uydurabilmesi için çok daha koordineli bir sanayi politikası, daha hızlı kararlar ve büyük yatırımlara ihtiyacı bulunuyor. Raporda, düzenlemelerin azaltılması ve karar alma süreçlerinin iyileştirilmesi gibi 170 öneri yer alıyor. Raporda özetlenen öneriler, yıllık 750-800 milyar avro ilave yatırım gerektirdiği ve bunun da AB'nin toplam yatırımının GSYH'ye oranında 5 puanlık bir artışa yol açacak.

AVRUPA YARIŞTA GERİDE KALACAK

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Uzmanı Şant Manukyan, Çin hükümetinin öncelik verdiği sektörlere ciddi sübvansiyonlar sağladığını belirterek, bugün BYD'nin çok önemli bir elektrikli araç üreticisi haline gelmesinde, geçmişindeki ciddi düzeydeki kamu destekleri olduğunu dile getirdi. ABD'de benzer şekilde çip sektörüne yönelik desteklere dikkati çeken Manukyan, şu değerlendirmede bulundu: "Çin'de önceden verilmiş hedefler, ABD'de ise manevra rahatlığı var. AB'ye gittiğinizde ne ortak bir fonlama ya da ciddi mali destek ne de 'Siz yapacağınızı yapın, sonra regüle edelim.' düşüncesi var. Aksine 'Siz buraya geleceksiniz, biz önceden bunu regüle ederiz, ona göre oynarsınız.' deniyor. Şirketleri teşvik edecek mekanizmalar devreye alınmadıkça, Avrupa'nın farklı ülkelerine veya finans merkezlerine gidecek girişimler AB'den tamamen çıkıyor. Girişimlerin Çin ve ABD'ye gitmesindense Almanya'dan Fransa'ya gitmesi, AB'nin rekabette işine yarayacaktır."







