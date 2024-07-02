Adil bir paket hazırlığı var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün Ankara’da reel sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, yeni vergi taslağı çalışmasını paylaştı. Edinilen bilgiye göre; 4 saat süren toplantıda çok uluslu şirketler ile yerel kurumlara vergi uygulanmasına ilişkin detaylar iş dünyası temsilcilerine anlatıldı. Vergide adaletin sağlanmasının yanı sıra kayıt dışılığın azaltılması gibi amaçlarla hazırlanan taslak hakkında görüş ve öneriler alındı.

GENİŞ BİR YELPAZEYE SAHİP

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, yeni vergi paketinin çok geniş yelpazede görüş alınarak değerlendirmeye tabi tutulduğunu gözlemlediklerini söyledi. Kamuoyuna yansıdığı üzere polemik malzemesi yapılan garsonlardan bahşiş ve motokuryelerden kazanç vergisi gibi konuların olmadığını müşahede ettiklerini dile getiren Aydın, “Özellikle ihracat noktasında finansa erişim noktasında çalışmalar yapıldığı bilgisini aldık. Her keskimin vergi kalemi ile buluşacağı bir taslak gördük. Bütün bu görüşlerin etrafında fiyat istikrarına zarar vermeyecek bir çalışmanın neticelendirilmesi yönünde beklenti oluştu” açıklamasını yaptı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yeni vergi taslağı ile ilgili istişarelerde bulunduklarına değinerek, "Kayıt dışılığın azaltılması ve adaletli bir vergi sistemi hepimizin ortak hedefi. Reel sektör olarak talep ve beklentilerimizi aktardık" dedi.

“CİRODAN VERGİ ALINMASIN”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise toplantıda özellikle kayıt dışı ile alakalı olan bütün maddeleri desteklediklerini ve daha fazla yaptırım uygulanması gerektiğini ilettiklerini bildirdi. Bakan Şimşek ve yardımcılarının tüm temsilcileri dinlediğini belirten Gültepe, “Cirodan vergi alınmasının bu dönemde uygun olmadığı görüşümüzü paylaştık. Kurumlar Vergisi’nde ihracatçı firmaların muaf tutulması görüşümüzü de bildirdik ve devreden KDV’nin firmalara yük getirebileceğini anlattık” dedi. Toplantıda, yurt dışına çıkış harcının artırılacak olmasının ihracatçılar açısından sakıncalı bir durum ortaya çıkaracağı da savunuldu.

Öğrenciler yurt dışı harcı ödemeyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi reform paketi kapsamında yurt dışı çıkış harçlarının artırılarak deprem kaynağına dönüşmesi taraftarı olduklarını belirterek, “Biz öğrencilerden bu harcı almayacağız. 23 yaşına kadar yurt dışı çıkış harcının alınmaması taslak olarak gündemde” dedi. Bir televizyon programında konuşan Şimşek, bir sonraki pakette borsa kazançlarının vergilendirilmesi üzerine çalışacaklarını ifade etti.

Gri listeden oy birliğiyle çıkarıldık

Türkiye’nin gri listeden çıkış sürecine ilişkin de bilgi veren Şimşek, “İçişleri ve Adalet Bakanlığı’nın desteği olmasa bu listeden çıkamazdık. Siyasi mülahazalar devreye girmesin diye FATF'ye bir mektup bile yazdık. Türkiye gri listeden oy birliğiyle çıkarıldı” diye konuştu. Türkiye’de kaynak girişinin çok güçlü olduğuna dikkat çeken Şimşek, “Kaynak girişinin mart sonundan bugüne net bazda Merkez Bankası'nın rezervlerine yansıyan boyutu neredeyse 78 milyar dolara ulaştı” diye konuştu. Bakan Şimşek, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yıllık maliyetinin 724 milyar lira olduğunu da anlattı.

Vatandaşı ilgilendiren hükümler yok

Yeni vergi taslağında vatandaşı doğrudan ilgilendiren hükümler bulunmuyor. Çok kazanandan çok, az kazanandan daha az vergi alınmasını hedefleyen pakette özellikle üretici, sanayici ve ihracatçılara ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Toplantıya, TOBB, TİM, MÜSİAD, DEİK, ASKON, TÜRKONFED, TÜRMOB, TÜSİAD ve YASED gibi kuruluşların başkan ve yöneticileri katıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan taslak vergi çalışması, iş dünyasının görüşlerinin alınmasının ardından hükümetin ve partinin ilgili organlarına iletilecek. Türkiye'de vergilendirilmemiş alan bırakılmaması amacıyla yürütülen düzenleme çalışmalarının, Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan hedefler doğrultusunda gelecek dönemde devam etmesi öngörülüyor.







