Afrika ile ticareti geliştirecek forum

Afrika Ticaret Merkezleri ve Boğaziçi Fuarcılık'ın ortak organizasyonu nedeniyle bir araya gelen Afrikalı ve Türk iş insanları, Ankara Congresium Kongre Merkezi’nde 6’ncısı gerçekleşen ‘Dünya Sektörler Arası İş Birliği Forumu 2022’de buluştu.

Foruma AK Parti genel Başkan vekili Binali Yıldırım, ATO Başkanı Gürsel Baran ve MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı katıldı. Artan Afrika ticaret performansı ile ihracat yapan firmaları öne çıkaran bir platform oluşturmak amaçladıklarını söyleyen Afrika Ticaret Merkezleri yöneticisi Utku Bengisu, Afrika pazarında satış yapan firmaların kendi pazarlarında, Türk ürünlerinin satışı ve ihracatın gelişmesi hedefiyle yola çıktıklarını ifade etti.

Utku Bengisu

ÖNEMLİ PAZARLARDA GELİŞİM SAĞLANABİLİR

Bu pazara etkilerinin forumlarla birlikte Türk firmalarının daha önce girmemiş olduğu pazarlara erişmesini sağlamak olduğunu söyleyen Bengisu, “Türk firmaları için 12 farklı ülkede 57 forum düzenleyerek, Afrika kıtasının en ücra köşelerinde satış yapmalarına ve ihracata katkıda bulunmalarına yardımcı olduk” şeklinde konuştu.

2022'DE 35 MİLYAR DOLARI YAKALARIZ

Bugüne kadar 190 bin Afrikalıya dokunduklarını belirten Bengisu, “Afrikalıların hem kendi ülkelerinden Türkiye’ye gelmeden ticaret yapmalarına hem de, Türkiye’ye gelerek ticaret yapmalarını sağlamış olduk. Bizim bu noktadaki katkımız 3 milyar dolardan fazla. Ticaret hacmi 2002 yılında 4 milyar dolarken, 2021 yılında 26 milyar dolar oldu. 2022 yılında 35 milyar dolarlık ticaret gerçekleşecek gibi görünüyor” dedi.

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