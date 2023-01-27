|
Ekonomi

Aidat komisyonu fiyatları düşürdü

Fahiş site aidatlarına karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından atılan adımlar olumlu ilk sinyallerini vermeye başladı. Kirayı aşan astronomik aidatlar düşmeye başladı. TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bakanlığın attığı adım ile tesis yöneticileri ürktüler. Fiyatlar bir miktar geriledi. Şirket tarafından yönetilmeyen sitelerde de korku oluştu. Aidatların düştüğüne yönelik bildirimler gelmeye başladı" dedi.

Merve Safa Akıntürk
Merve Safa Akıntürk
04:00 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fahiş site aidatlarına karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından atılan adımlar olumlu ilk sinyallerini vermeye başladı.

Fahiş site aidatlarına karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından atılan adımlar olumlu ilk sinyallerini vermeye başladı.

Fahiş site aidatlarına karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından atılan adımlar olumlu ilk sinyallerini vermeye başladı. Kirayı aşan astronomik aidatlar düşmeye başladı. TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bakanlığın attığı adım ile tesis yöneticileri ürktüler. Fiyatlar bir miktar geriledi. Şirket tarafından yönetilmeyen sitelerde de korku oluştu. Aidatların düştüğüne yönelik bildirimler gelmeye başladı" dedi. Yüksek site aidatlarının, bakanlık tarafından yapılan düzenleme ile normal bir miktara geleceğini söyleyen tüketici temsilcileri, fahiş aidat artışlarına karşı kat maliklerinin itiraz hakkı bulunduğunu hatırlattı. Son zamanlarda binlerce dairelik sitelerin yönetiminin bazı kesimler tarafından çıkar kapısı olarak görüldüğünü söyleyen Ağaoğlu, “Apartman site aidatları bir sektör haline geldi. Yüksek paralar birilerinin iştahını kabarttı. Şirketler kuruldu ama bunlar şebeke gibi çalışmaya başladı” diye konuştu.

BAKANLIK ÇÖZECEK

Aidatlara bir sınır getirilmesi gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, “Örneğin TÜFE oranında artırılabilir. Bunun üstünde artırılabilmesi için nitelikli çoğunluk sağlanırsa artırılır denirse bu sorun çözülebilir” ifadelerini kullandı. Kat maliklerinin site aidatlarına yapacakları itirazlar için mahkemeye başvurmaları gerektiğini ancak dava sürecinin uzunluğundan dolayı mağduriyet oluştuğunu anlatan Ağaoğlu, “Tesis yönetim şirketi tarafından yönetilen sitelerde artık, kat malikleri şikâyetlerini mahkemeye değil Bakanlığın ilgili birimine yapabilecek” dedi.


#Aidat
#TÜKONFED
#Apartman
#Ekonomi
1 saat önce
default-profile-img
Aidat komisyonu fiyatları düşürdü
Beta bakterisi sesimizi kıstı
Yıl sonunda baraj sayısı 150’yi geçecek
AK Parti’nin 14 Mayıs takvimi hazır
Gençler arasında birinci partiyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan barıştan yana tavır aldı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.