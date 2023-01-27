Aidat komisyonu fiyatları düşürdü

Fahiş site aidatlarına karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından atılan adımlar olumlu ilk sinyallerini vermeye başladı. Kirayı aşan astronomik aidatlar düşmeye başladı. TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bakanlığın attığı adım ile tesis yöneticileri ürktüler. Fiyatlar bir miktar geriledi. Şirket tarafından yönetilmeyen sitelerde de korku oluştu. Aidatların düştüğüne yönelik bildirimler gelmeye başladı" dedi. Yüksek site aidatlarının, bakanlık tarafından yapılan düzenleme ile normal bir miktara geleceğini söyleyen tüketici temsilcileri, fahiş aidat artışlarına karşı kat maliklerinin itiraz hakkı bulunduğunu hatırlattı. Son zamanlarda binlerce dairelik sitelerin yönetiminin bazı kesimler tarafından çıkar kapısı olarak görüldüğünü söyleyen Ağaoğlu, “Apartman site aidatları bir sektör haline geldi. Yüksek paralar birilerinin iştahını kabarttı. Şirketler kuruldu ama bunlar şebeke gibi çalışmaya başladı” diye konuştu.