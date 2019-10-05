Ekonomi Airbustan Türkiyeye yatırım
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Airbus’tan Türkiye’ye yatırım

Türkiye’de 7 büyük sanayi ortağı ve yan kuruluşuna sahip Airbus, 2020 yılında ülkemizde yaklaşık 2,5 milyar $‘lık yatırım yaparak, bu rakamı 2030’da 5 milyar $’ın üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kayseri’de A400M Uçakları Retrofit Sözleşme İmza Törenine katıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kayseri’de A400M Uçakları Retrofit Sözleşme İmza Törenine katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, son 17 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla hayata geçirilen politikalar ve yatırımlarla, savunma sanayii alanında adeta bir devrim gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bugün ülkemizde 700 ayrı savunma sanayii projesi yürütülüyor ve proje hacmi itibarıyla sektörde 60 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşıldı. Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasına giren 5 firmamız bulunuyor” dedi.

4. BÜYÜK MÜŞTERİSİYİZ

Airbus ile sivil ve askeri havacılıkta iş birliği temelinde yaklaşık 30 yıldır başarılı çalışmalar yürütttüklerini aktaran Bakan Turhan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Airbus, THY’de olduğu gibi diğer bir stratejik kuruluşumuz olan TÜRKSAT ile de önemli ilişkiler içindedir.” Airbus ile ilişkilerinin bunlarla sınırlı olmadığını ifade eden Turhan, şu bilgileri verdi: “Türkiye, Airbus’ın dördüncü en büyük müşterisi olarak, 9 havayolu işletmesinde, 270 civarında yolcu ve yük uçağıyla hizmet veriyor. Ayrıca Airbus, Türkiye’de 7 büyük sanayi ortağına ve yan kuruluşuna da sahip. 2020 yılında Airbus’ın, Türkiye’de yaklaşık 2,5 milyar dolarlık yatırım yapması ve 2030’da bu rakamın 5 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor. Bu yatırımların somut getirileri olarak bugün uçan her ticari ve askeri Airbus uçağının Türk tedarikçileri tarafından üretilen parçaları bulunuyor.”

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