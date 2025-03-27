AJet 38 ek sefer düzenleyecek

Yolcuların daha rahat seyahat edebilmesi için İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı yetkilileri terminal içerisinde personel sayısını arttırarak havalimanı girişlerinde ve check-in kontuarlarında yoğunluk yaşanmamasını sağlayacak. Uçakla seyahat edecek vatandaşların yoğun bilet taleplerine karşı ise havayolu şirketleri ise bayram nedeniyle ek sefer düzenleme kararı aldı. Havayolu şirketlerinden AJet, bu dönemde 38 ek sefer düzenleyeceğini açıkladı. Yolcuların en çok ilgi gösterdiği uçuş noktaları ise Antalya ve Kıbrıs oldu.