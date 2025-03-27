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AJet 38 ek sefer düzenleyecek

AJet 38 ek sefer düzenleyecek

15:4727/03/2025, Perşembe
DHA
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AJET, bilet taleplerini yerine getirmek için 38 ek sefer düzenleyeceğini açıkladı.
AJET, bilet taleplerini yerine getirmek için 38 ek sefer düzenleyeceğini açıkladı.

AJET, bayram tatilini yurt içi ve yurt dışı tatil noktalarında değerlendirmek isteyen vatandaşların bilet taleplerini yerine getirmek için 38 ek sefer düzenleyeceğini açıkladı. Yolcu yoğunluğu ise KKTC ve Antalya uçuşlarına yaşanıyor.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayram tatilini tatil noktalarında değerlendirmek isteyen vatandaşların yolculukları yarın akşam mesai bitimiyle itibariyle başlıyor.

Yolcuların daha rahat seyahat edebilmesi için İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı yetkilileri terminal içerisinde personel sayısını arttırarak havalimanı girişlerinde ve check-in kontuarlarında yoğunluk yaşanmamasını sağlayacak. Uçakla seyahat edecek vatandaşların yoğun bilet taleplerine karşı ise havayolu şirketleri ise bayram nedeniyle ek sefer düzenleme kararı aldı. Havayolu şirketlerinden AJet, bu dönemde 38 ek sefer düzenleyeceğini açıkladı. Yolcuların en çok ilgi gösterdiği uçuş noktaları ise Antalya ve Kıbrıs oldu.

#AJET
#Kıbrıs
#Antalya
#Ramazan Bayramı
#Sabiha Gökçen Havalimanı

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