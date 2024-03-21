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Ekonomi

AJet'te kadın yönetici sayısı yüzde 25'e ulaştı

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, yeni havayolu şirketi AJet'in ilk uçuş ve tanıtım lansmanına sayılı günler kaldığını ve şirkette kadın yönetici sayısının yüzde 25'i ulaştığını açıkladı.

09:39 - 21/03/2024 Perşembe
DHA
AJet'te çalışanları iftarda bir araya geldi.
AJet'te çalışanları iftarda bir araya geldi.

THY'nin yüzde 100 iştirakiyle uçuşlara başlayacak olan AJet'te çalışanları, THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, iftarda bir araya geldi. Program sırasında Bolat, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bolat, “Bu akşam Ajet yöneticilerimiz ile iftarda bir araya geldik. Şirketimizin kuruluşundan kısa bir süre geçmesine rağmen 1586 arkadaşımız AJetli oldu. Birkaç güne kadar kabin mezuniyet törenimiz var. Kadın yöneticilerimizin sayısı yüzde 25'e ulaştı ve daha fazla kadın yöneticimize AJet'te görev vereceğiz. İlk uçuşa ve lansmanı için artık gün sayıyoruz" dedi.

#THY
#Ahmet Bolat
#AJet
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