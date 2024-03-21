AJet'te kadın yönetici sayısı yüzde 25'e ulaştı

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bolat, “Bu akşam Ajet yöneticilerimiz ile iftarda bir araya geldik. Şirketimizin kuruluşundan kısa bir süre geçmesine rağmen 1586 arkadaşımız AJetli oldu. Birkaç güne kadar kabin mezuniyet törenimiz var. Kadın yöneticilerimizin sayısı yüzde 25'e ulaştı ve daha fazla kadın yöneticimize AJet'te görev vereceğiz. İlk uçuşa ve lansmanı için artık gün sayıyoruz" dedi.