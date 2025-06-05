AJet’ten üç yeni hat daha

Türkiye’nin en genç hava yolu firması AJet, üç günde Avrupa, Azerbaycan ve Mısır'da 3 yeni noktaya sefer başlatarak uçuş ağını genişletmeyi sürdürdü. AJet’in Avrupa’daki yeni rotası, İskandinav ülkelerinin gözde başkenti Stokholm oldu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Stokholm Arlanda Havalimanı’na ilk sefer, 2 Haziran Pazartesi günü törenle yapıldı. Hat açılış töreninin ardından başlayan ve 3 saat 40 dakika süren yolculuğun ardından AJet uçağı Stokholm Arlanda Havalimanı’na indi. Karşılama törenine; Türkiye Cumhuriyeti Stokholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, AJet üst yönetimi ve iki havalimanı yöneticileri katıldı.





Kerem Sarp

BÖLGEYE TURİST TAŞIYACAK

Hat açılışının ardından Türkiye’den İsveç’e gelen gazetecilerin sorularını yanıtlayan AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, yapılan saha analizleri ve fizibilite çalışmaları sonucu Stokholm hattında ciddi bir yolcu potansiyeli olduğunu belirterek, “Stokholm hattı ile sadece Türkiye’ye değil, bölgeye de turist taşımayı hedefliyoruz. İsveç ve Nordik ülkeleri Afganistan, İran, Irak, Pakistan gibi ülkelerden çok fazla etnik nüfusa sahip. Bu hattımız, yeni dönemde Avrupa’dan, başta Türkiye olmak üzere bu bölgelere gelmek isteyenler için önemli bir rota olacak” dedi.





INFLUENCER ETKİLEŞİM SAĞLIYOR

Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları ile deniz turizmi dışında da turizmi çeşitlendirmeye yönelik çalışmalara katkı vermeye çalıştıklarını dile getiren Kerem Sarp, “Ülkemizin tarihi, kültürel ve gastronomi alanında da ciddi bir turizm potansiyeli var. Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Konya, Eskişehir gibi şehirlere turist getirmeye başladık. Özellikle kültür turizmi, gastronomi, sağlık turizmi gibi alanlarda daha fazla turisti taşımak istiyoruz” dedi. Türk dizilerinin ve insanlara deneyim sunmak açısından influencer’ların da tanıtıma katkısı olduğunu ifade eden Kerem Sarp, özellikle yurt dışından getirdikleri influencer’ların etkileşim yarattığını gözlemlediklerini kaydetti.





BAŞKA ÖRNEĞİ YOK

AJet, zamanında kalkışta Eurocontrol bölgesinin üzerinde Operasyonel süreçlerini her geçen gün iyileştirdiklerini de vurgulayan Kerem Sarp, “Zamanında Kalkış Oranında” Eurocontrol bölgesinin üzerinde performans gösterdiklerini söyledi. Kerem Sarp, “Havacılık literatüründe aynı anda 80 uçakla, günde 400’ün üzerinde tarifeli seferle başlayan bir havayolu şirketi örneği yok. Genelde bir havayolu 3-5 uçakla ve charter seferler ile işe başlar. Çok şükür biz bunu başardık. Bu yönüyle de AJet, havacılık literatürüne girdi” dedi.





DÜNYANIN EN GENÇ FİLOSU OLACAK

AJet Genel Müdürü Sarp, uçak filosuyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Kerem Sarp “Beklediğimiz uçak siparişleri zamanında gelirse, AJet 2027’de dünyanın en genç uçak filosuna sahip olacak. 2026 yılında filomuzun yüzde 67’sinin 1-2 yaş aralığında yeni nesil uçaklardan oluşmasını hedefliyoruz. Ayrıca temmuz ayından itibaren tamamen yerli üretilen koltukları uçaklarımıza monte etmeye başlayacağız. Minigram adını verdiğimiz daha konforlu, daha ince koltukları uçaklarımıza koymuş olacağız. Uçak içi konforunu bu şekilde artıracağız” ifadelerini kullandı.





15 YENİ HAT DAHA GELİYOR

AJet’in 3 günde 3 yeni dış hat açılışı yaptığını vurgulayan Kerem Sarp, “Yeni hatlarımız ile, yurt dışındaki destinasyon sayısını 34 ülkede 59 noktaya çıkardık. İç hatlarda sefer yaptığımız 41 nokta ile toplam 100 noktaya uçuş yapıyoruz. 2026 yılında ise Avrupa pazarı ağırlıklı olmak üzere, 7 yeni ülkede 15 yeni hat açmayı planlıyoruz” diye konuştu.



