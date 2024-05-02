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Ekonomi

AJet'ten yüzde 40 indirim fırsatı: 19 ülkeye seyahat edilebilecek

Türk Hava Yolları'nın düşük maliyetli uçuşlar yapan iştiraki AJet, yurt dışı uçuşlarına yönelik kampanya düzenledi. Yüzde 40 indirim fırsatının sunulduğu kampanya aynı rezervasyon kaydında en az 3, en fazla 9 kişi bulunması koşulunda geçerli olacak.

13:40 - 2/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

AJet 1-4 Mayıs tarihlerinde alınacak olan yurt dışı biletleri yüzde 40 indirimli satışa sundu.


6 Mayıs - 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek seferlerde kullanılacak olan biletlerle Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Irak, İtalya, Kosova, Lübnan, Macaristan, İsveç, İsviçre ve Sırbistan'a seyahat edilecek.

Kampanya aynı rezervasyon kaydında en az 3, en fazla 9 kişi bulunması koşulunda geçerli olacak.




#AJet
#THY
#Türk Hava Yolları
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