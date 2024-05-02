AJet'ten yüzde 40 indirim fırsatı: 19 ülkeye seyahat edilebilecek

Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından, tekstil sektörü başta olmak üzere birçok fabrika afiş ve sosyal medya ilanlarıyla işçi aramaya başlarken birçok fabrikada kapasite kullanım oranları yüzde 25 ile 30 arasında düşüş yaşıyor. İş dünyası temsilcileri ise ortaya çıkan tablonun Almanya modeli ile çözülebileceğine inanıyor.