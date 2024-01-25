AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu emeklilere yüzde 49,25 zam önerisini Meclis'e sundu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı çerçevesinde verilen hibelere başvurular devam ediyor. Tarımsal ürünlerin işlenmesi başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarına kadar onlarca alanda 14 milyon Türk Lirasına kadar yüzde 50 hibe verilecek. Altyapı yatırımlarında hibeye esas proje tutarı 100 bin lira ile 3 milyon lira arasında olacak. Ekonomik yatırımlarda ise hibeye esas proje tutarı 3 milyon lira ile 14 milyon lira arasında olacak.