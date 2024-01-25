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Ekonomi

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu emeklilere yüzde 49,25 zam önerisini Meclis'e sundu

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, emeklilere yönelik önemli bir adım atarak yüzde 49,25 zam önerisini Meclis Başkanlığına sunduklarını açıkladı.

16:56 - 25/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:06 - 25/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını içeren grup önerisi, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu tarafından Meclis Genel Kurulu'na sunuldu.


Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yenişehirlioğlu,
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleri ve AK Parti Grubu’muzun teklifleriyle emeklilerimizin maaş zamlarına ilişkin hazırlamış olduğumuz AK Parti Grup Önerimizi imzalayarak TBMM Başkanlığımıza sunduk. Böylece tüm emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranı %49,25 olacaktır. Emeklilerimize hayırlı olsun”
dedi

Düzenleme ile 2024 yılında tüm emeklilerin maaşlarında yapılacak artış oranı eşitlenecek. Memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri aynı oranda zam alacak.


'Aylık farklar bir hafta içerisinde emeklilerin hesabına yatırılacak'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yapılacak ek zamdan kaynaklı farkların yatırılacağı tarihi de açıklayarak,
“Teklifimiz Genel Kurul'da kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra oluşan aylık farkları yaklaşık bir hafta içerisinde emeklilerimizin hesabına yatmış olacak"
ifadelerini kullanmıştı.



#AK Parti
#Bahadır Yenişehirlioğlu
#emekli maaşları
#zam
#Meclis
2 gün önce
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