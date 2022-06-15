AK Parti'den asgari ücrete zam sinyali

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Ercan Gürses’in sorularını cevapladı. Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
'DÖVİZDEKİ OYNAKLIK GİDERİLECEK'
Enerji fiyatlarındaki olağanüstü artış, buna bağlı lojistikte yaşanan artış tüm dünya ekonomilerini derinden sarstı. Ayrıca Ukrayna-Rusya savaşı da yeni bir küresel fiyat artışına yol açtı, ekonomiler olumsuz etkilendi.
Burada öncelikli 2 meseleden biri dövizdeki oynaklığın giderilmesi. Bunun için eldeki tüm imkanlarla istikrara kavuşturulması birinci önceliğimiz. İkincisi ise fiyat istikrarsızlığı. Bunlara tedbir almak için her gün görüşmeler yapıyoruz.
ÖZGÜN
Asgari ücrete zam yapılacak mı, ne zaman yapılacak? Temmuz ara zammı ile ilgili son gelişmeler!
ASGARİ ÜCRETE ARTIŞ OLACAK MI?
Hem döviz oynaklığı, hem fiyat artışı tüm vatandaşları olumsuz etkilerken, vatandaşların alım gücü olumsuz etkilendi.
Asgari ücrette olağanüstü artış yaşanması, vergilerden vazgeçilip vatandaşlara doğrudan destek verilmesi, bütün bunlar alım gücünü artıracak hamlelerdi. Ama temmuz ayında emekli ve memurların gelirinin artırılması için çalışmalar var.
Sabit gelirli çok geniş bir kitlenin ücretini artıracak bir dokunuş mutlaka hükümet tarafından yapılacak ve vatandaşların enflasyonun altında ezilmemesi için gereken çalışmalar temmuz ayında sonuçlanacak.
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Asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari ücret Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklamaları peş peşe geliyor. Temmuz'da asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, yapılan son açıklamalar ile asgari ücretlilerin ara zam heyecanı arttı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, \"Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır.\" dedi. Peki, 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? İşte son gelişmeler....
Milyonlarca vatandaşın gözü Temmuz ayındaydı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, verdiği Temmuz zammı mesajı milyonları heyecanlandırdı..
Peki Temmuz'da asgari ücrete ara zam olacak mı? Yeni asgari ücret kaç lira olacak? Enflasyon farkı ne kadar olacak?
TEMMUZ'DA ENFLASYON FARKI<br><br>Başkan Erdoğan dün yaptığı açıklamada, \"Milletimizin yaşadığı geçim zorluğunu, refahında ortaya çıkan azalmayı mutlaka telafi ederek yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyümeye dayalı Türkiye Ekonomi Programı'nı kararlılıkla uygulayacağız. Bu konuda her gün yeni bir adım atıyoruz. İnsanlarımızın döviz ve altın tasarrufu alışkanlıklarını Türk lirasına yönlendirmek için çeşitli alternatifleri devreye alıyoruz...\"
\"...Rasyonel gerekçelerle izah edilemeyecek fiyat artışlarına karşı hukuki ve idari tedbirler geliştiriyoruz. Ücretlilerin gelirlerindeki azalışı telafi edecek çalışmalar yapıyoruz. Bu çerçevede Temmuz ayında enflasyon farklarıyla Ocak ayıyla ücretlerdeki yeni düzenlemelerle milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız...'
'...Enflasyonun geçtiğim Aralık ve Ocak gerçekleşmeleriyle sırtımıza bindirdiği kamburdan kurtulacağımız 2023 Şubat, Mart aylarından itibaren artık bu sorunları da önemli ölçüde geride bırakmış olacağız.\" ifadelerini kullanmıştı.
Asgari ücret son dakika açıklaması da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, \"Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır.\" dedi.
Peki Temmuz'da asgari ücrete ara zam olacak mı? Yeni asgari ücret kaç lira olacak? Enflasyon farkı ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı ile ilgili bir açıklama da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'dan geldi. Bir televizyon programına konuk olan Sarıeroğlu, 'Asgari ücrete zam gelecek mi?' sorusuna şöyle yanıt verdi:
\"Asgari ücretle ilgili bir tespit komisyonumuz var, işçi, işveren ve kamu tarafından oluşan. Şuanda senede 1 kez belirlediğimiz bir sistemimiz var. Çalışma Bakanımız tarafından değerlendirilecek bir konu. Tüm dünyanın içinden geçtiği zor bir dönemdeyiz. Enflasyonla ilgi bu süreçten etkilenen tüm kesimler, işçisi, emeklisi, kamu görevlisi çiftçisi, genci… her kesimle alakalı şuanda tespitlerimiz yapıyoruz. Kimseyi çaresiz zorda asla bırakmadık asla bırakmayız. Her kesimle toplantı yapıyoruz. Şuan anket çalışması da yapıyoruz, yaşlılar, engelliler, talepler...\".
GÖZLER 4 TEMMUZ'DA<br>GÖZLER O TARİHTE<br><br>4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon oranının ardından ilk altı aylık enflasyon oranı belirlenecek ve memur ve emeklilere yapılacak zam oranı açıklanacak. Haziran enflasyonunun açıklanması ile birlikte asgari ücrete temmuz zammının da kesinleşmesi bekleniyor.<br>
AK PARTİ'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI<br><br>AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK devam ederken gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik şunları söyledi:<br><br>\"Asgari ücret ve dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir.\"
Ömer Çelik; \"AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz, genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Onların zamanlaması içeriklendirilmesi henüz Çalışma Bakanlığı açısından nasıl içeriklendirecekler, onlar için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız. Vatandaşlarımız şunu bilsinler ki çeşitli sosyal kesimlerden bize iletilen talepler sistematik şekilde değerlendiriliyor.\" ifadelerini kullandı..
ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL?<br><br>1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 tarihlerinde geçerli, günlük asgari ücret 166 lira 80 kuruş olarak belirlendi. İşte yeni rakamlar:<br><br>Asgari Ücret 2022 Brüt: 5.004,00 TL<br>Asgari Ücret 2022 Net: 4.253,40 TL<br>Artış oranı: Yüzde 50,5<br>Asgari Ücret 2022 Brüt Ücret (Günlük): 166,80 TL
Asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari ücret Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklamaları peş peşe geliyor. Temmuz'da asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, yapılan son açıklamalar ile asgari ücretlilerin ara zam heyecanı arttı.
Asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari ücret Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari ücret Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Asgari ücrete zam gelecek mi: Gözler o tarihte
Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar artacak? Son dakika: Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklamaları peş peşe geliyor. Milyonlarca çalışan Temmuz'da asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağını merak ederken, yapılan son açıklamalar ile asgari ücretlilerin ara zam heyecanı arttı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır." dedi. Peki, 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret kaç TL olacak? Temmuz'da maaşlara enflasyon farkı olacak mı? İşte son gelişmeler....