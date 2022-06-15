AK Parti'den asgari ücrete zam sinyali

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Ercan Gürses’in sorularını cevapladı. Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

'DÖVİZDEKİ OYNAKLIK GİDERİLECEK'

Enerji fiyatlarındaki olağanüstü artış, buna bağlı lojistikte yaşanan artış tüm dünya ekonomilerini derinden sarstı. Ayrıca Ukrayna-Rusya savaşı da yeni bir küresel fiyat artışına yol açtı, ekonomiler olumsuz etkilendi.

Burada öncelikli 2 meseleden biri dövizdeki oynaklığın giderilmesi. Bunun için eldeki tüm imkanlarla istikrara kavuşturulması birinci önceliğimiz. İkincisi ise fiyat istikrarsızlığı. Bunlara tedbir almak için her gün görüşmeler yapıyoruz.

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ASGARİ ÜCRETE ARTIŞ OLACAK MI?

Hem döviz oynaklığı, hem fiyat artışı tüm vatandaşları olumsuz etkilerken, vatandaşların alım gücü olumsuz etkilendi.

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Asgari ücrette olağanüstü artış yaşanması, vergilerden vazgeçilip vatandaşlara doğrudan destek verilmesi, bütün bunlar alım gücünü artıracak hamlelerdi. Ama temmuz ayında emekli ve memurların gelirinin artırılması için çalışmalar var.

Sabit gelirli çok geniş bir kitlenin ücretini artıracak bir dokunuş mutlaka hükümet tarafından yapılacak ve vatandaşların enflasyonun altında ezilmemesi için gereken çalışmalar temmuz ayında sonuçlanacak.