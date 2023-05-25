|
Ekonomi

AK Partili Canikli Türkiye ekonomisini değerlendirdi: Tarihin en yüksek seviyelerine ulaştık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Türkiye ekonomisinin bu aşamaya tesadüfen gelinmediğinin altını çizerek, "Bugün tarımsal üretim, sanayi üretimi ve hizmet üretiminde tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşmıştır. Binlerce yeni fabrika Türkiye'nin 81 ilinde daha fazla mal ve hizmet üretmeye devam etmektedir" ifadesini kullandı.

13:44 . 25/05/2023 Perşembe
AA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli.

Canikli, yazılı açıklamasında, Türkiye ekonomisinin geldiği noktayı değerlendirdi.


İktisatçılar arasında 2002 öncesinde, "Avrupa ve ABD ekonomisi öksürdüğünde Türkiye ekonomisi zatürre olur" cümlesinin, kabul gören ve konuşulan bir özdeyiş olduğunu belirten Canikli, o dönemde, Batı ekonomilerinde meydana gelen küçük bir dalgalanmanın, Türkiye ekonomisinde yıkıcı türbülanslara yol açtığını anımsattı.


Nurettin Canikli, bugün ise karşılarında çok farklı bir fotoğrafın durduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"2008 krizinde Amerikan finans sistemi çökme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. ABD Finans sisteminin 'titanikleri' olarak kabul edilen ve hiçbir zaman batmayacağına inanılan en büyük ve güçlü yatırım bankaları Lehman Brothers, Bear Stearns, Merrill Lynch iflas etti. ABD Merkez Bankası piyasaya 3,5 trilyon dolar likidite enjekte ederek finans sistemini çöküntüden kurtardı. Ancak, ABD Merkez Bankası, piyasadaki aşırı likiditeyi çekemediği için parasal tabanda meydana gelen aşırı genişleme ABD ekonomisi için büyük bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir. 2008 krizi, Avrupa ekonomisini de derinden etkiledi. Avrupa finans sistemindeki kırılganlık halen devam etmektedir.


Türkiye ise 2008 finansal krizini çok küçük sıyrıklarla atlatmıştır. Bankacılık sistemimizde en küçük bir olumsuzluk yaşanmamış, bankalar batmamış, hazineden herhangi bir bankaya kamu kaynağı aktarılmamış ve bankaların mali yapılarında bir bozulma meydana gelmemiştir. Bugün artık bu özdeyiş 'Batı ekonomileri zatürre olduğunda Türkiye ekonomisi hapşırmaktadır' şekline dönüşmüştür."


"Bu aşamaya tesadüfen gelinmedi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, bu aşamaya tesadüfen gelinmediğini, bu konuda, "üretim" ve "istihdam" olmak üzere 2 hususun belirleyici olduğunu aktardı.

"Bugün Türkiye ekonomisi, tarımsal üretim, sanayi üretimi ve hizmet üretiminde tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşmıştır. Binlerce yeni fabrika Türkiye'nin 81 ilinde daha fazla mal ve hizmet üretmeye devam etmektedir" görüşünü dile getiren Canikli, geçen yıl Türkiye ekonomisinin, 50 milyar dolar değerinde tarımsal ürün üretebilme başarısını gösterdiğini belirtti.


"Büyüme ve zenginleşmeyi istihdam rakamları da doğrulamakta"

Nurettin Canikli, tarımsal üretimde de Türkiye'nin Avrupa'nın birincisi konumunda olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Türkiye, 905,5 milyar dolar değerinde mal ve hizmet üretimi gerçekleştirmiştir. 2002'deki yıllık 276 milyar dolarlık milli gelir rakamından bugün 905 milyar dolarlık üretim rakamına gelinmiştir. Her türlü mal ve hizmet miktarı fiziki olarak ortalama 3,3 kat daha fazla üretilmektedir. Türkiye, ekonomi tarihinin en parlak büyüme ve dönüşümlerinden birisini gerçekleştirmiştir. Bu büyüme ve zenginleşmeyi istihdam rakamları da doğrulamaktadır. 905 milyar dolarlık üretim 31,5 milyon kişiyle yapılmaktadır. 2002'de istihdam edilenlerin sayısı 19,4 milyondu. Yani 20 yılda 12 milyon yeni iş alanı oluşturulmuş.


Üretim ve istihdam artışını tetikleyen esas faktör ise düşük faiz oranlarından dolayı yatırımlardaki artıştır. Faizler yüksekse yatırımlar azalır, üretim ve istihdam azalır, faizler düşükse yatırımlar artar, üretim ve istihdam artar. Böyle bir üretim ve istihdam tablosunun olduğu bir ekonomide açlık ve yokluk olmaz, yoksulluk ise en düşük seviyelere iner. Şu andaki ekonomik politikalar uygulandığı sürece, üretim azalmaz, fabrikalar kapanmaz, işsizlik artmaz, fakirlik artmaz. 7'li masanın ekonomi politikaları ise yatırımlarda düşüşe neden olacağı için, üretimin azalmasına, fabrikaların kapanmasına, işsizliğin ve fakirliğin artmasına neden olur."



#Nurettin Canikli
#sanayi üretimi
#AK Parti
#ekonomi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararı açkılandı