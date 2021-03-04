Ekonomi Akaryakıtta gizli zamma inceleme
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Akaryakıtta gizli zamma inceleme

Akaryakıtta gizli zamma inceleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, akaryakıt zamlarını vatandaşın cebine yansıtmayan Eşel Mobil Sistemi'ni suistimal eden şirketlere soruşturma açtı. Aralarında BP ve Shell gibi kurumların da bulunduğu şirketlerden gizli zamma yönelik savunma istendi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
İnceleme başlatılan şirketlerin özellikle Shell ve BP gibi yabancı şirketler olduğu öğrenildi.
İnceleme başlatılan şirketlerin özellikle Shell ve BP gibi yabancı şirketler olduğu öğrenildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), haksız kar artışıyla akaryakıt fiyatlarına gizli zam yapan dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlattı. İnceleme başlatılan şirketlerin özellikle Shell ve BP gibi yabancı şirketler olduğu öğrenildi. EPDK yazı göndererek bu şirketlerden bilgi ve belge istedi. Yapılacak incelemeye göre gerekli görülürse şirket bazlı soruşturma açılması ve ceza verilmesi ya da tavan fiyat uygulaması söz konusu olabilir.

Enflasyonun gıdası zamlar
EKONOMİ
Enflasyonun gıdası zamlar

ZAMLAR ÖTV’DEN KARŞILANIYOR

  • Akaryakıt sektöründe 14 Mayıs 2018 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile Eşel Mobil Sistemi'ne geçildi. Sistem doğrultusunda, 17 Mayıs 2018 tarihine ait rafineri çıkış fiyatları esas alınırken, rafineri çıkış fiyatlarındaki değişime göre özel tüketim vergisinde (ÖTV) düşüş ya da artış gerçekleşiyor. Rafineri fiyatlarındaki artışlar, benzinde 15 Ocak 2020’den, motorinde ise 27 Kasım 2020 tarihinden bu yana ÖTV’den karşılanıyor. Dolayısıyla, pompa satış fiyatlarında ilgili tarihlerden bu yana herhangi bir artış olmaması gerekiyor.

BÜYÜK HACİMDE SATIŞ YAPILDI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bazı akaryakıt dağıtım şirketlerinin Eşel Mobil Sistemi'nde devrede olduğu bu dönemde pompa satış fiyatlarında hem benzinde hem de motorinde dövizdeki düşüşe rağmen makul olmayan artışlar olduğunu tespit etti. Bütün büyük hacimli akaryakıt dağıtım şirketlerinden gerekli bilgi ve belgeleri talep eden EPDK ilk aşamada haksız kâr artışı sağladığı tespit edilen şirketler hakkında inceleme başlattı.

KÂR OYUNUNA İZİN YOK

Mustafa Yılmaz

  • EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Akaryakıt fiyatları serbest piyasada belirleniyor. Petrol fiyatları, dövizdeki hareketlilik, vergiler gibi etmenler söz konusu. Ancak fiyatların serbest piyasada belirlenmesi, bir denetim mekanizması olmadığı anlamına gelmiyor” dedi. Eşel Mobil Sistemi'ni fırsat bilerek tüketicilerin mağdur edilmesine, sektörün zehirlenmesine göz yummayacaklarını vurgulayan Yılmaz, “EPDK olarak ‘kâr oyunlarına’ asla izin vermeyiz. Gizli zam yapanlara gereken adımlar atılacak” dedi.
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