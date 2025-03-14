Akkuyu NGS'nin 1'inci Güç Ünitesi'nde ana sirkülasyon pompasının motorları çalıştırıldı

“Pompa motorlarının rölantiye alınması işlemi 10 kV güç kaynağının uygulanması ve elektrik motorunun nominal hızda çalıştırılmasından oluşuyor. Motorların rölantide çalıştırılması sırasında uzmanlar, rulmanların yağlanması ve soğutma sistemini, izleme, kontrol ve teknik teşhis sistemlerini kontrol etti. Yapılan testler, ana parametrelerin test programına uygunluğunu doğruladı. Sonraki aşamada elektrik motorlarının imalat tesisi dokümantasyonu ve devreye alma programlarının gerekliliklerine uygun olarak çalıştırılması planlanıyor. Reaktör tesisinin birinci devresinde, ana sirkülasyon borusunun her bir döngüsünde bir adet olmak üzere toplam dört adet ana sirkülasyon pompası bulunuyor.”

Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak, “Akkuyu NGS'nin ilk güç ünitesinin devreye alınması için yapılan hazırlıkların tüm aşamaları Türkiye için bir ilk ve büyük önem taşıyor. Rosatom'un ayarlama kuruluşlarının mühendisleri, tasarımcıları ve uzmanlarının uzun yıllara dayanan deneyimleri sayesinde bir dizi karmaşık teknik işlemi başarıyla uygulayarak ilk ünitedeki çalışmalarda önemli bir aşamayı daha gerçekleştirdi. Dört ana sirkülasyon pompasının motorlarının aşamalı olarak rölantiye alınması, güç ünitesinin faaliyete geçmesinden önceki devreye alma öncesi çalışmalarının zorunlu ve önemli bir unsuru. Sirkülasyon pompası motorlarının hazır olması, tüm pompaların devreye alınacağı reaktör tesisinin soğuk-sıcak alıştırma aşamasının başlama zamanını belirler. Güç ünitesinin faaliyeti sırasında, dört ana sirkülasyon pompası soğutma sıvısını reaktör korunda dolaştıracak” dedi.