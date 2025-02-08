Aktif büyüklüğü dört trilyon lirayı aştı

2024'ün, Türk bankalarının yurt dışından en çok fonlama yaptığı yıl olarak kayıtlara geçtiğine de işaret eden Üstünsalih, şunları kaydetti: "DPR Seküritizasyon, sermaye benzeri tahvil ihraçları, eurobond ihraçları, çok uluslu kalkınma bankalarından temin edilen krediler gibi oldukça farklı kaynaklardan toplamda 11,5 milyar dolar tutarında kaynak temin ederek bu alandaki liderliğimizi perçinledik. Böylece uluslararası piyasalardan temin ettiğimiz yabancı kaynak toplamı 19,7 milyar dolara ulaştı. 2025'e uluslararası fonlama tarafında hızlı bir giriş yaparak, ilk 4 yılı anapara ödemesiz toplam 10 yıl vadeli 700 milyon dolar tutarında ve en uzun vadeli DPR Seküritizasyon işlemini başarıyla tamamladık.”