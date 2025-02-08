Aktif büyüklüğü dört trilyon lirayı aştı

2024'te 56 milyar 639 milyon lira brüt kar elde eden VakıfBank'ın net karı 40 milyar 375 milyon lira oldu. Geçen yılki performansı değerlendiren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Bankamızın toplam kredi portföyü yüzde 34 artarak ilk defa 2 trilyon lira seviyesini aştı. Aktif toplamımız ise yüzde 44 artış ile 4 trilyon liraya yükseldi” dedi.
VakıfBank, 2024 yılı finansallarını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre; bankanın aktif büyüklüğü, başarılı büyüme stratejileriyle geçen yıla göre yüzde 44 artarak, 2024 sonunda 4 trilyon lira seviyesini aştı. Bankanın 2024'te nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığı finansman desteği ise yıllık yüzde 35 artarak 2 trilyon 687 milyar liraya ulaştı. 2024'te 56 milyar 639 milyon lira brüt kar elde eden VakıfBank, 16 milyar 264 milyon lira vergi karşılığı ayırdı ve 40 milyar 375 milyon lira net kar elde etti.
GÜÇLÜ VE VERİMLİ BİR YIL GEÇİRDİK
Rakamları değerlendiren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, ekonomi yönetimlerinin izlediği makro ekonomik politikalarla birlikte, 2024'ün hem Türkiye için pozitif gelişmelerin yaşandığı hem de yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ve bankacılık sektörüne ilgisinin arttığı bir dönem olarak kaydedildiğini belirtti. Üstünsalih, pozitif gelişmeler ışığında kendilerinin de ekonomi yönetimleriyle uyumlu olarak bilançolarını güçlü ve verimli bir şekilde yönetmeyi sürdürdüklerini vurguladı.
KREDİDE 2 TRİLYON TL EŞİĞİNİ AŞTI
VakıfBank olarak seçici kredi politikaları çerçevesinde özellikle ihracat ve yatırım odaklı, Türkiye istihdamına katkı sağlayan firmaları desteklemeye devam ettiklerine dikkati çeken Üstünsalih, “Bu stratejimiz doğrultusunda bankamızın toplam kredi portföyü yıllık bazda yüzde 34 artarak ilk defa 2 trilyon lira seviyesini aştı. Aynı dönemde aktif toplamımız yıllık yüzde 44 artış ile 4 trilyon lira seviyesini geçti. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin en büyük ikinci bankası olarak reel ekonomiye ve firmalarımıza ihtiyaç duydukları finansal desteği sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
MEVDUATINI %29 ARTIRDI
Üstünsalih, ana fonlama kalemi olan mevduat tarafında da başarılı bir dönemi geride bıraktıklarının altını çizerek, şunları kaydetti: "Toplam mevduatlarımız yıllık yüzde 29 artış ile 2,5 trilyon lira seviyesini aştı. Tabana yaygın mevduat yapısı ve müşteri portföyü stratejimiz doğrultusunda, bir önceki yıla göre yüzde 57 oranında artışla 1,2 trilyon lirayı aşan tasarruf mevduatımızın toplam mevduatlar içindeki payı, yüzde 39'dan yüzde 48 seviyesine ulaştı."
2025’e hızlı başladık
- 2024'ün, Türk bankalarının yurt dışından en çok fonlama yaptığı yıl olarak kayıtlara geçtiğine de işaret eden Üstünsalih, şunları kaydetti: "DPR Seküritizasyon, sermaye benzeri tahvil ihraçları, eurobond ihraçları, çok uluslu kalkınma bankalarından temin edilen krediler gibi oldukça farklı kaynaklardan toplamda 11,5 milyar dolar tutarında kaynak temin ederek bu alandaki liderliğimizi perçinledik. Böylece uluslararası piyasalardan temin ettiğimiz yabancı kaynak toplamı 19,7 milyar dolara ulaştı. 2025'e uluslararası fonlama tarafında hızlı bir giriş yaparak, ilk 4 yılı anapara ödemesiz toplam 10 yıl vadeli 700 milyon dolar tutarında ve en uzun vadeli DPR Seküritizasyon işlemini başarıyla tamamladık.”