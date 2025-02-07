Avrupa'da 10 ülke Azerbaycan gazıyla ısınıyor

Azerbaycan, son yıllarda doğal gaz ihracatında önemli bir aktör haline geldi. Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle doğal gaz krizi yaşayan İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan, Romanya, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Slovakya, Slovenya ve Hırvatistan kış aylarında enerjinin bir kısmını, Türkiye üzerinden aktarılan Azerbaycan doğal gazıyla karşılıyor.
Azerbaycan, son yıllarda doğal gaz ihracatını Batı'ya doğru genişleterek Avrupa'nın 10 ülkesine doğal gaz satan ülke olarak öne çıktı. Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle doğal gaz krizi yaşayan Avrupa, enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için yeni arayışlara girdi. Bu arayışlar, başkent Bakü'den Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanan 3 bin 500 kilometrelik Güney Gaz Koridoru'nun paydaşları arasındaki Azerbaycan'a ilgiyi artırdı.
GÜVENİLİR GAZ TEDARİKÇİSİ
Avrupa Birliği (AB) ile Azerbaycan arasında 18 Temmuz 2022'de ‘Enerji Alanında Stratejik Ortaklığa İlişkin Mutabakat Zaptı’ imzalandı. Sadece Gürcistan ve Türkiye'ye doğal gaz sevk eden Azerbaycan, ilerleyen süreçte 10 Avrupa ülkesi ile anlaşmalar imzalayarak 12 ülkeye doğal gaz ihraç eden ülke haline geldi. Bugün Azerbaycan'ın doğal gaz ihracatının yüzde 50'si Avrupa ülkelerine yapılıyor. AB liderleri Azerbaycan'ı ‘güvenilir ortak gaz tedarikçisi’ şeklinde nitelendiriyor.
TANAP VE TAP KORİDORU
Azerbaycan; İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan, Romanya, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Slovakya, Slovenya ve Hırvatistan'a doğal gaz ihraç ediyor. Azerbaycan gazının nakli, Güney Kafkasya Boru Hattı, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ve Trans-Adriyatik Boru Hattı'ndan (TAP) oluşan Güney Gaz Koridoru ile gerçekleştiriliyor. Bu ülkeler, Rus gazının kesilmesi nedeniyle kış aylarında ihtiyaç duydukları enerjinin bir kısmını Azerbaycan gazıyla gideriyor.
100 yıl yetecek rezerv var
- Avrupa'ya 2023'te 11,8 milyar metreküp doğal gaz ihraç eden Azerbaycan, 2024'te bu rakamı 12,9 milyar metreküpe çıkardı. Azerbaycan ayrıca 2024'te Türkiye'ye 9,9 milyar metreküp, Gürcistan'a 2,4 milyar metreküp doğal gaz ihraç etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bir konuşmasında, "Bize ve ortaklarımıza en az 100 yıl yetecek kadar doğal gaz rezervimiz var" ifadesini kullanmıştı.