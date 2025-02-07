Avrupa'da 10 ülke Azerbaycan gazıyla ısınıyor

Avrupa'ya 2023'te 11,8 milyar metreküp doğal gaz ihraç eden Azerbaycan, 2024'te bu rakamı 12,9 milyar metreküpe çıkardı. Azerbaycan ayrıca 2024'te Türkiye'ye 9,9 milyar metreküp, Gürcistan'a 2,4 milyar metreküp doğal gaz ihraç etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bir konuşmasında, "Bize ve ortaklarımıza en az 100 yıl yetecek kadar doğal gaz rezervimiz var" ifadesini kullanmıştı.