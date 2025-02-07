Küçük yatırımcı borsaya küstü

Halka arzlar önceki dönemlerde olduğu gibi 2025 yılına da hızlı başladı. Ocak ayında toplam 11 şirket, talep toplamak için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay aldı. Ancak, hem Borsa İstanbul'un zayıf seyri hem talep toplayan şirketlerin düşük performansı yatırımcıları halka arzlara küstürdü. Yeni yılın ilk ayında SPK'dan onay alan 11 şirketten 7'si borsaya açılırken, halka arz işlemlerine de 1,9 milyon yatırımcı katıldı. Oysa 2022 yılında başlayan halka arz furyasında 3,5 milyondan fazla katılımcı sayılarına ulaşılmıştı. Yine aynı dönemde bireysele eşit dağıtım oranı yüzde 100'leri bulmuşken, şimdilerde yüzde 35'e kadar çekildi. Borsaya en son açılan şirketin halka arzına katılan bireysel yatırımcı sayısının da 125 bin kişiyle 2022'den beri en düşük seviyeye indiği görüldü.