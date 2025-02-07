Küçük yatırımcı borsaya küstü

Borsa İstanbul'un ve şirketlerin düşük performansı yatırımcıları halka arzlara küstürdü. Borsada en son işlem görmeye başlayan şirketin arzına katılan bireysel yatırımcı sayısı 125 bin kişiyle 2022'den beri en düşük seviyeye indi. Uzmanlar, şirketlerin halka arz süreçlerini iyi planlamasını ve yatırımcıların da piyasa koşullarını dikkatli takip etmesini öneriyor.
Halka arzlar önceki dönemlerde olduğu gibi 2025 yılına da hızlı başladı. Ocak ayında toplam 11 şirket, talep toplamak için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay aldı. Ancak, hem Borsa İstanbul'un zayıf seyri hem talep toplayan şirketlerin düşük performansı yatırımcıları halka arzlara küstürdü. Yeni yılın ilk ayında SPK'dan onay alan 11 şirketten 7'si borsaya açılırken, halka arz işlemlerine de 1,9 milyon yatırımcı katıldı. Oysa 2022 yılında başlayan halka arz furyasında 3,5 milyondan fazla katılımcı sayılarına ulaşılmıştı. Yine aynı dönemde bireysele eşit dağıtım oranı yüzde 100'leri bulmuşken, şimdilerde yüzde 35'e kadar çekildi. Borsaya en son açılan şirketin halka arzına katılan bireysel yatırımcı sayısının da 125 bin kişiyle 2022'den beri en düşük seviyeye indiği görüldü.
TALEP YETERSİZ KALINCA İLERİ TARİHE ERTELENDİ
SPK’dan onay almasına rağmen, Dünya Varlık Yönetim A.Ş. yeterli talep oluşmadığı gerekçesiyle halka arzını ileri bir tarihe erteledi. Şirket yönetimi, piyasa koşullarını göz önüne alarak yatırımcı ilgisinin artmasını bekleyeceklerini duyurdu. Bu arada son paylaşılan Sermaye Piyasası Kurulu ‘Haftalık bültenine’ göre, yeni yılın 11. halka arzı Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim oldu. Halka açılan payların yüzde 40’ını bireysele eşit dağıtan Kalyon için talep toplama işlemi bugün saat 17’de bitecek. Şirketin önümüzdeki hafta içerisinde borsada gong çalması bekleniyor. Uzmanlar, şirketlerin halka arz süreçlerini iyi planlamaları gerektiğini vurgularken, yatırımcıların da piyasa koşullarını dikkatli değerlendirmesinin önemine işaret ediyor.
TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ REVAÇTA
- EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, geçen yıl olduğu gibi 2025'te de teknoloji odaklı halka arzların önemini koruyacağını belirterek, "Halka arz düşünen şirketler bu yıl gelişen makroekonomik ve jeopolitik ortamlara uyum sağlamalı, ortaya çıkan fırsatları yakalamak için inovasyon, sürdürülebilirlik ve stratejik yatırımlar gibi uzun vadeli değere odaklanmalıdır" dedi.
HESAP BAKIM ÜCRETİ TEPKİ ÇEKTİ
- Aracı kurumların, ocak ayı itibarıyla devreye aldıkları ‘Hesap Bakım Ücretleri’ de halka arz yatırımcısının tepkisini çekti. Yatırımcılar artık kullandığı aracı kuruma göre senelik 300 lira ila 1.600 lira arasında değişen tutarlarda hesap bakım ücreti ödeyecek. Halka arz hisselerinin tavan serisinin 2 güne kadar düştüğü hatta bazılarının ise ilk haftadan zarar ettirdiği bir süreçte bakım ücreti talep edilmesi de yatırımcıların ilgisini azalttı.