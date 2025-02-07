Hatay ekonomisi İskenderun'a kaydı: Depremin en derin vurduğu şehirde yaralar sarılmaya çalışılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden toplam yıkımın yüzde 46’sına maruz kalan Hatay geçen 2 yılda toparlanmaya çalışıyor. Şehrin merkezi olan Antakya adeta büyük bir şantiye sahasını andırırken, barınma, karayolu eksikliği ve yaşam zorluğu ekonomik toparlanmayı da geciktiriyor. Şehrin daha az zarar gören İskenderun gibi yerleşimler ise hem işçilere hem de sanayiye ev sahipliği yapıyor.

ANTAKYA’DA HAFRİYAT 1 YILDA KALDIRILABİLDİ

Depremin en çok vurduğu Antakya ilçesinde zararın boyutu yüzde 80 seviyesindeyken, yıkıntıların kaldırılması bile 1 yıl sürdü. İnşaatların başlamasının geçen yılın ortalarını bulduğunu söyleyen Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, “Altyapıda büyük sorunlarımız var. Yolumuz yok, suyumuz yok, internetimiz yok. Bu insanların hayata döndürülmesi için ekstra programlara ihtiyaç var. Bunun yanında bir de mücbir yük altında kaldık. Mücbir sebebin bitişinin bizim için çok olumsuz geri dönüşleri olacağı kanaatindeyim” diye konuştu.

"EHİL İŞ GÜCÜMÜZÜ KAYBETTİK"

2 yılda ehil iş gücünü kaybettiklerini söyleyen Çinçin, “Hatay devasa bir şantiye alanı oldu. Kimse böyle koşullarda yaşamak istemez. Bu yüzden ehil işgücü gelmek istemiyor. Bu yüzden tersine göçün teşvik edilmesi lazım. Sağ olsun devletimiz barınma işinde elini çabuk tuttu. Herkese bir konteyner verdi. Fakat ticari hayat düzenlenmeden bu da sürdürülebilir olmuyor” açıklamasını yaptı.

KENT MERKEZİNE LOKANTA VE KAFE YATIRIMI YAPAN YOK

Hatay’da deprem sonrasında gastronomi ve tarih turizminin neredeyse bittiğine işaret eden Başkan Çinçin, “Sonrasında da otel yatırımları yapılıp açılmadığı için canlanma olmadı. Gastronomi turizmi yapmak için dükkan lazım o da yok. Hatay Valiliği’nin yaptığı 2 tane gastronomi çarşısı var. Bunlar ümit verici eylemler. Fakat bunlar tamamı temsil etmek ziyade ancak bir ışık olur. Tatmin edici gelişmeler yok turizm açısından” ifadelerini kullandı.

Hikmet Çinçin

ORGANİZE SANAYİLERDE TALEP PATLAMASI

Afetin en az hasar verdiği yerlerin başında gelen Antakya Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırımcı talep üstüne talepte bulunuyor. Antakya OSB Genel Müdürü Onur Biçer, “OSB’de o dönemde çalışan 2 bin 700 kişi varken bugün 3 bin 700 rakamlarına ulaştık. Şehir dışından da çok gelen firma oldu depremden sonra. 77 şirket Antakya OSB’de faaliyet gösteriyor. Genel olarak bir büyütme çalışması var. Antakya OSB’nin büyüklüğü 202 hektar. Genişlemeye çalıştığımız alan ise 140 hektar olacak. Dışarıdan gelen talepler çok fazla. Bundan da ziyade içerideki yatırımcının çok büyük talebi var” değerlendirmesini yaptı.

Onur Biçer

16 BİN İŞ YERİNE İHTİYAÇ VAR

Hatay’da resmi rakamlara göre yapılması gereken konut sayısı 136 bin 250, iş yeri sayısı 15 bin 816 ve ahır sayısı ise 755. Bugüne kadar yapılan prefabrik işyeri Antakya ‘da 1975 adet, Defne’de 625 adet.

Bölgenin ihracat kapısı

Hatay İskenderun limanı dolayısıyla bölgenin ihracat kapısı konumunda 2022'de 3 milyar 567 milyon dolar ihracatı olan Hatay, depremin etkisiyle 2023'te ancak 2 milyar 586 milyon dolar ihracat yapabildi. Geçen yıl daha iyi bir performans gösteren kentteki işletmeler, dış satışlarını artırdı. Hatay'ın 2024 ihracatı 3 milyar 484 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Kentin başlıca ihracat ürünleri demir çelik, yaş meyve sebze ve otomotiv parçaları olarak öne çıkıyor.

Suriye'deki değişim lojistike umut oldu

Hatay, Suriye ve diğer Ortadoğu ülkelerine açılan önemli sınır kapılarına sahip. Bu konumundan dolayı uluslararası nakliye sektörü de oldukça gelişmiş durumda. Hatay 2024’te 12 bin 96 çekiciyle ve 485 nakliye şirketiyle Türkiye sıralamasında ilk 5 arasında yer aldı. Suriye’nin düzelmesi lojistik sektörü içinde umut oldu. Hareketlenecek sınır kapılarıyla birlikte taşınacak yükler Hatay’a can suyu olacak.











