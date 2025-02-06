Haftanın son işlem gününe yaklaşırken Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,62 ile madencilik, tek kaybettiren yüzde 0,54 ile sigorta oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi yüzde 1,25 değer kazandı.
En çok kazandıran ve kaybettiren sektörler
ABD'de açıklanacak veriler piyasaları etkileyecek
ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin Fed'in bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini ifade eden analistler, açıklanacak verinin piyasaların yönü üzerinde de belirleyici olabileceğini aktardı.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.850 ve 9.900 puanın direnç, 9.750 ve 9.650 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
Öte yandan TCMB, 2024 yılının 4. Enflasyon Raporu toplantısında, 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini sırasıyla yüzde 44 ve yüzde 21 olarak yukarı yönlü güncellemiş, 2026'da ise yüzde 12'ye gerileyeceğini öngörmüştü.