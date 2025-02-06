Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
15:076/02/2025, Perşembe
G: 6/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Foto - Arşiv
Foto - Arşiv

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4,5'e indirdi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), yılın ilk toplantısı olan şubat toplantısında politika faizini 25 baz puan indirimle yüzde 4,5 seviyesine çektiğini duyurdu.


Karara ilişkin ekonomistlerin beklentisi de faizin 25 baz puan indirilmesi yönündeydi.

Faiz kararının alındığı metinde ise 2025 yılında tahminlerin bir veya iki faiz indirimi daha gerçekleştirilebileceği yönünde olduğu aktarıldı.


İlgili metinde, yüksek ABD tarifelerinin İngiltere'de büyümeyi düşürmesinin beklendiği bildirilirken, tarifelerin enflasyona etkisinin ise henüz belirsiz olduğu aktarıldı.

Bu kapsamda İngiltere ekonomisinin 2024 yılının son çeyreğinde yüzde 0,1 daraldığını tahmin eden BoE, 2025 ekonomik büyüme tahminini yüzde 1,5 seviyesinden yüzde 0,75 seviyesine indirdi.

BoE’nin kararı öncesinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) yılın ilk toplantısında üç temel politika faizi oranını 25 baz puan indirirken, ABD Merkez Bankası (Fed) ise enflasyon endişelerinin ortasında temkinli kalmayı tercih etmiş ve faizde değişikliğe gitmemişti.




#ingiltere
#ekonomi
#faiz

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! İşte 6 Şubat güncel çeyrek ve gram altın fiyatı