İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4,5'e indirdi.
İngiltere Merkez Bankası (BoE), yılın ilk toplantısı olan şubat toplantısında politika faizini 25 baz puan indirimle yüzde 4,5 seviyesine çektiğini duyurdu.
Faiz kararının alındığı metinde ise 2025 yılında tahminlerin bir veya iki faiz indirimi daha gerçekleştirilebileceği yönünde olduğu aktarıldı.
BoE’nin kararı öncesinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) yılın ilk toplantısında üç temel politika faizi oranını 25 baz puan indirirken, ABD Merkez Bankası (Fed) ise enflasyon endişelerinin ortasında temkinli kalmayı tercih etmiş ve faizde değişikliğe gitmemişti.