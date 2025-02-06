Teşvikler yatırımı hızlandırdı: 5 yılda 70 bin yeni fabrika

Türkiye’de son beş yılda üretim zincirine yaklaşık 70 bin yeni fabrika ve atölye dahil oldu. Aynı dönemde 40 bine yakın firma ise ya faaliyetlerine son verdi ya da faaliyet alanını değiştirdi. Kurulan tesisler istihdama ise 500 binin üzerinde katkı sağladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sanayi Sicil Kanunu çerçevesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında elde edilen verilere göre, 2020-2024 yılları arasında Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne (SSBS) yapılan kayıtlar, açılan fabrikaların sayısının kapananlara oranla yüzde 40 daha fazla olduğunu ortaya koydu. Bu durum, sanayi alanındaki büyüme ve çeşitlenmenin sürdüğüne işaret ediyor. Ayrıca yine bu fabrikalarla son 5 yıllık süre içerisinde istihdama 500 binden fazla katkı sağlandı. 5 yılda toplamda 69 bin 867 fabrika ve atölye üretime başlarken 41 bin 900 firma ise kapanış yaptı. Böylece açılan üretim alanlarının miktarı kapananların yüzde 40 daha fazlası olarak dikkatleri çekti.

METAL TESİSLERİ ÖNDE

Sanayi Sicil Bilgi Sistemi kayıtlarına göre, en fazla açılan fabrikalar belirli sektörlerde yoğunlaştı. Özellikle imalat sanayiinde önemli bir artış görülüyor. Buna göre, açılışı en fazla artan fabrika sektörü yüzde 17 ile metal ürünleri imalatı oldu. Bu sektörü yüzde 10 ile bilgisayar elektronik ve optik ürünlerin imalatı, yüzde 9 ile makine ve ekipman imalatı, yüzde 7 ile elektrikli teçhizat imalatı, yüzde 6 artış ile bilgisayar programlama, danışmanlık ve kurulum ile ilgili faaliyetleri izledi. Özellikle, stratejik sektörlerde yapılan yatırımların, Türkiye’nin üretim kapasitesini artırarak, küresel piyasalardaki rekabet gücünü güçlendireceği öngörülüyor.

YILDA 13 BİNİN ÜZERİNDE TEŞVİK

Sanayi yatırımları için sağlanan teşvikler, yerli ve yabancı girişimcileri üretime yönlendirirken bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu 5 yıllık süre içerisinde ortalama yılda 13 binin üzerinde yatırım teşvik belgesi düzenledi. Özellikle organize sanayi bölgelerinde yapılan yeni altyapı çalışmaları ve düşük maliyetli kredi imkanları, işletmelerin yatırım yapmasını kolaylaştırarak Türkiye’yi cazip hale getirdi.







