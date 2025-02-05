Katma değerli ihracat çağı

Z Raporu, şubat sayısında, ‘Teknoloji Odaklı Sürdürülebilir İhracat’ konusunu masaya yatırdı. Son 23 yılda ihracatını 9 kat artıran Türkiye, 2025’te mal ve hizmet ihracatını 390 milyar dolara çıkarmayı planlarken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yüksek katma değerli ve sürdürülebilir ihracat için 77 maddelik stratejik eylem planını açıkladı. Teknoloji odaklı sürdürülebilir ihracat stratejik planı kapsamında yeni destek mekanizmaları devreye alınırken, mevcut destekler de güncellenip güçlendirilecek. Planın detaylarını Z Raporu’na değerlendiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatçı firmaları her adımlarında desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Türkiye, enerji arz güvenliğine yönelik yatırımlarıyla Avrupa’nın stratejik ortaklarından biri haline geldi. Yürütülen projelerin bölge ülkelerine sağladığı fayda ise bunun en büyük göstergelerinden. Zira Ukrayna’nın, topraklarından geçen Rus gazını kesmesiyle Avrupa için Türkiye’deki doğalgaz iletim hatları vazgeçilmez konuma yükseldi. Gelinen süreçte Rus gazını Avrupa’ya ulaştıran tek rota olarak TürkAkım kalırken, TANAP Boru Hattı’yla da kıtaya arz çeşitliliği imkânı sağlanıyor. Bir zamanlar bazı çevrelerin gerekliliğini sorguladığı bu projeler, şimdilerde Avrupa’nın enerji arz güvenliğinde Türkiye’nin önemini gözler önüne seriyor.