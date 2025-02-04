Çin'den ABD'ye gümrük misillemesi: Doğal gaz ve kömürden yüzde 15 ek vergi alınacak

ABD ile Çin arasında başlayan ticaret savaşı, şiddetini artırıyor.
Pekin yönetimi, Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen tüm ürünlere yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirme kararına karşı, ABD'den ithal edilen bazı ürünlere ek gümrük vergisi getireceğini açıkladı.
Çin Maliye Bakanlığı
, ABD'den, aralarında ham petrol, tarım ekipmanları, yüksek emisyonlu taşıtlar ve kamyonetlerin olduğu ürünlere yüzde 10, kömür ve doğal gaz ithalatına ise yüzde 15 ek gümrük vergisi getirileceği açıkladı. Bakanlık, ek vergilerin 10 Şubat'tan itibaren yürürlüğe gireceğini kaydetti.
Ticaret Bakanlığı
da tungsten, tellür, bizmut ve molibdenin olduğu kritik madenlerin ABD'ye ihracatının kontrol altına alınacağını duyurdu.
Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi
de ABD'li internet şirketi Google hakkında, tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.
ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Çin'den yapılan ithalata yüzde 10, Meksika ve Kanada'dan yapılan ithalata ise yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmişti.
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