Çin'den ABD'ye gümrük misillemesi: Doğal gaz ve kömürden yüzde 15 ek vergi alınacak

Çin Maliye Bakanlığı

, ABD'den, aralarında ham petrol, tarım ekipmanları, yüksek emisyonlu taşıtlar ve kamyonetlerin olduğu ürünlere yüzde 10, kömür ve doğal gaz ithalatına ise yüzde 15 ek gümrük vergisi getirileceği açıkladı. Bakanlık, ek vergilerin 10 Şubat'tan itibaren yürürlüğe gireceğini kaydetti.