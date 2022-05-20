Ekonomi Al bayrağı 128 ülkede dalgalandırıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Al bayrağı 128 ülkede dalgalandırıyor

Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı THY, 89’uncu yıl dönümünü kutluyor. Yeni alımlarla filosunu 372 uçağa çıkaran THY, 128 ülkeye ve 331 şehre uçuş yapıyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Krizi fırsata dönüştürerek tarihimizin en yüksek ilk çeyrek kârlılığına ulaştık ve 161 milyon dolar net kâr elde ettik” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Al bayrağı 128 ülkede dalgalandırıyor ​
Arşiv

Türkiye’nin milli hava yolu şirketi ve küresel markası THY, kuruluşunun 89. yılını kutluyor. THY, 20 Mayıs 1933’te 5 uçakla gökyüzü yolculuğuna başladı. Şirket bugün, halihazırda uçuş ağını 128 ülkeye, 331 şehre ve 336 havalimanına ulaştırdı. Uçuş destinasyonları arasında yurt içindeki 51 şehirde 53 havalimanı; yurt dışında 128 ülkedeki 280 şehirde 283 havalimanı yer alıyor. THY, bu uçuş ağıyla “dünyanın en fazla ülkesine ve uluslararası noktaya uçan hava yolu” olurken, “dünyada ülkeler arası en çok bağlantı sunan bayrak taşıyıcı hava yolu” olarak öne çıkıyor.

Türk Hava Yolları; başarısını emeklerine ve özverilerine borçlu olduğu personel noktasında da ciddi bir istihdam sunuyor. Şirkette çalışan sayısı 27 bini ana marka altında olmak üzere 60 bine ulaşıyor.

Ahmet Bolat
Ahmet Bolat

EN BÜYÜK 9. ŞİRKET

248’i dar gövde, 104’ü geniş gövde ve 20’si kargo uçağı olmak üzere 372 uçaklı filoya sahip THY, yolcu taşımacılığı yapan hava yolları arasında filo büyüklüğü bakımından dünyanın en büyük 9’uncu şirketi olarak öne çıkıyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, küresel marka olma yolunda uçuş emniyetinden ödün vermeden hizmet kalitesini üst düzeye çıkardıklarını ve geliştirmeye de devam ettiklerini söyledi. Türkiye’nin dış temsilciliklerinden daha fazla destinasyonda temsil gücüne sahip olduklarını dile getiren Bolat, açtıkları her yeni destinasyonla ülke turizm ve ekonomisine katkı sağladıklarını bildirdi. Bolat, geçen yıl toplam gelirlerinin 2019’un yüzde 81’ine ulaşarak 10,7 milyar dolar olduğunu, kargo gelirinin ise 2 kattan fazla artarak 4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

YÜKSEK KÂRLA BAŞLADIK

Aynı dönemde operasyonel giderlerde sağlanan düşüşten bahseden Bolat, net operasyonel kârın 2021’de 2019’a göre yüzde 117,9 artarak 1,3 milyar dolar olduğunun bilgisini verdi. Bolat, “Krizi fırsata dönüştürerek elde ettiğimiz sürdürülebilir iyileşme, 2022’nin ilk çeyreğinde de devam etti. Bu dönemde tarihimizin en yüksek ilk çeyrek kârlılığına ulaşarak 161 milyon dolar net kâr elde ettik.

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