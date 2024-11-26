Albayrak Grubu güçlü yatırımlarını dünyaya taşıyor

Albayrak Grubu, 1952 yılında çıktığı yolculuğunda Albayrak İnşaat, güçlü liman işletmeciliği faaliyetleri, TÜMOSAN, KADEME gibi yerli ve millî teknoloji hamleleriyle ihracat verilerindeki güçlü konumu ve Varaka, Sukkar, Ereğli Tekstil gibi farklı sektörlerdeki güçlü şirketleri ile dünyada adını duyurmaya devam ediyor.





YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM

Türkiye için kalıcı değerler üreterek yerli ve millî yatırımı dünyaya kazandırmayı bir misyon olarak belirlemiş Albayrak Grubu, ikinci yetmiş yılında “Önce İnsan” prensibi ile yoluna devam ediyor. Dünya, toplum, ekonomi ve çevre için kalıcı değerler üretmeyi misyon olarak belirleyen Grup, 1952 yılından bugüne 10 binden fazla çalışma arkadaşı, 3 kıtada 80’i aşan şirketi ile Türkiye’den dünyaya uzanıyor. Çalışmalarını sürdürdüğü 3 kıtada, Türkiye’nin hedefleri doğrultusunda yerli ve milli imkânlarla insanlığın faydası için hareket eden Grup, faaliyet gösterdiği sektörlerde birbirinden değerli markaları ile inşaattan liman işletmesine, sanayiden tarım ve lojistiğe kadar geniş bir faaliyet alanında yerli ve millî üretimi dünyaya taşıyor. Grubun ilk dikkat çeken lokomotif şirketi Albayrak İnşaat, Türkiye’de kentleşmenin hızlanmaya başladığı 1950’li yıllardan itibaren başlattığı projelerle Türkiye’nin en iyi inşaat şirketleriarasında yer alıyor.





SANAYİDE GÜÇLÜ AR-GE YATIRIMLARI

Tıpkı inşaat gibi sanayi alanında da oldukça geniş bir portfolyoya sahip olan Albayrak Grubu; traktör & motor, savunma sanayi, kâğıt üretimi, şeker üretimi, araç üstü ekipman, döküm ve tekstil alanlarında faaliyet gösteriyor. Grubun sanayi alanında faaliyet gösteren şirketlerinde Türk mühendislerin gelişimlerine ve Ar-Ge yatırımlarına büyük bir önem gösteriliyor. Sanayi alanında adından söz ettiren TÜMOSAN, Kademe ve Varaka markaları yerli ve milli hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Grup, Türkiye’nin tarım üretimine de destek sunmak adına Sukkar Şeker ve Mezra Ziraat ile faaliyetlerini sürdürüyor. Sanayide Türkiye ile anılan tekstil sektöründe de Ereğli Tekstil ve Vogel ile ülkesinde, Karnawall Moroc ile Fas’ta faaliyetlerini sürdürüyor.





LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE BÜYÜK ATILIMLAR

Lojistik alanının en önemli unsurlarından biri olan limancılık alanında ise 2003 yılından bu yana Trabzon Port markası altında işletilen Trabzon Limanı, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en önemli limanı olma özelliğini taşıyor. Albayrak’ın liman işletmeciliği sektörüne attığı bu ilk adımı Somali’de Alport Mogadishu, Gine’de Alport Conakry, Azerbaycan’da Alport Bakü, Kongo’da Alport Pointe-Noire, Gambiya’da Alport Banjul ve son olarak Ekvator Ginesi’nde bulunan Bata ve Malabo Limanı’nın imtiyaz sözleşmesini imzaladı.





185 milyon kilometre yol yaptı

Platform, Havabüs ve Nakil şirketleri ile lojistik alanında güçlü yatırımları olan şirket sadece Türkiye’de değil, Platform markası ile yurt dışında da faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Pakistan’ın ikiz şehirleri Rawalpindi ve Islamabad’da toplu taşımanın dönüşümünü, Metro Otobüs Servisi’nin uygulanmasıyla Türkiye’yi dünyada temsil eden Grup, bugüne kadar 7 milyon sefer ile toplamda 185 milyon kilometre yol yaptı.











