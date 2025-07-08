Albayrak Grubu’ndan Gambiya'ya dev yatırım

Albayrak Grubu, Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'da inşa edilecek ve en büyük yabancı yatırım projesi olan Sanyang Derin Limanı'nın temelini attı. Ülkenin Sanyang bölgesindeki liman projesinin temel atma törenine Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'un yanı sıra Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Albayrak ve Gambiya hükümetinden üst düzey yetkililer katıldı.

BÖLGESEL AKTÖR OLACAK

Cumhurbaşkanı Barrow, törende yaptığı konuşmada, projenin ülke açısından önemine değinerek, Albayrak Grubu'na güven ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Törende yapılan konuşmalarda, Sanyang Derin Limanı'nın daha büyük gemilerin Gambiya'ya gelmesine imkan sağlayacağı, ekonomik ve altyapı katkısı sunacağı, istihdam yaratacağı, böylece limancılık alanında ülkenin bölgesel bir aktör haline geleceği vurgulandı.

KAPASİTESİ ARTIRILDI

Albayrak Grubu tarafından işletilen Banjul Limanı'nda da iyileştirme çalışmaları yapılarak buranın kapasitesi artırıldı. Limanda, operasyonel performansta yüzde 149'luk artış elde edilirken, limanda hizmet verilen gemi sayısında yüzde 36 oranında artış kaydedildi. Böylece bekleme sürelerinde ciddi oranda azalma yaşandığı ve halihazırda Banjul Limanı'nda demirlemeyen geminin bulunmadığı bildirildi.

Yurtdışı liman sayısı 8'e çıkıyor

Trabzon Limanı’nın yanı sıra Somali Mogadişu, Gine Konakri, Azerbaycan Bakü, Kongo Pointe-Noire, Ekvator Ginesi Bata ve Malabo, Gambiya Banjul olmak üzere yurtdışında toplam yedi liman işleten Albayrak Grubu Sanyang Derin Deniz Limanı’nı da portföyüne ekleyerek yurtdışı liman sayısını sekize çıkarıyor.







