Henüz yola çıkmadan binlerce sipariş aldı: Çinli marka Türkiye’ye giriyor

Türkiye otomobil pazarında Çinli markaların etkisi giderek büyüyor. Son olarak, Dongfeng Motor bünyesindeki Forthing’in Türkiye’ye giriş yapacağı ve ilk araç teslimatlarının ağustos sonunda gerçekleşeceği açıklandı. Henüz showroomlara gelmeden 3 binin üzerinde ön sipariş alan marka, sektörün dikkatini üzerine çekmiş durumda.





Henüz yola çıkmadan binlerce sipariş aldı





BYD ve Cherry gibi pazarların ardından Çin'den Türkiye'ye bir hamle daha geldi. Ulubaşlar Grubu bünyesindeki Ulu Motor’un üstlendiği Çinli “Forthing" markası Türkiye pazarına geliyor. İlk teslimatın ağustos ayında sağlanması beklenirken araç için 3 bin aşkın siparişte bulunuldu.





Türkiye distribütörlüğünü, Skywell markasını da getiren Ulubaşlar Grubu bünyesindeki Ulu Motor’un üstlendiği Çinli “Forthing” için 3 bin 487 adetlik ön sipariş verildiği söyleniyor. Tabii ki büyük ihtimal aracı görmeden, tanımadan... Ulu Motor’un açıklamasına göre, Çinli Dongfeng Motor bünyesindeki Forthing’in Türkiye’deki ilk araç teslimatları Ağustos sonunda başlayacak.





Ulu Motor'dan yapılan açıklamaya göre, Çinli otomobil üreticisi Dongfeng Motor bünyesindeki Forthing'in Türkiye'deki ilk araç teslimatları ağustos ayı sonunda başlayacak. Türkiye distribütörlüğünü Ulu Motor'un üstlendiği Forthing için 3 bin 487 adetlik ön sipariş verildi.





D segmentinde yer alan T5 EVO ve M4 U-TOUR modellerinde sunulan 1,5 litrelik turbo beslemeli, 175 beygir gücünde ve 285 Nm tork üreten benzinli motor seçeneği, performans ve yakıt verimliliğini bir arada sunuyor. Gelecek dönemde markanın elektrikli ve hibrit seçeneklerinin de Türkiye pazarında satışa sunulması planlanıyor.





Türkiye genelinde bayilik ve servis ağı oluşturma çalışmaları sürerken, en az 40 adet hizmet noktası oluşturulması hedefleniyor.







