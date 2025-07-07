Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Otomotiv
Henüz yola çıkmadan binlerce sipariş aldı: Çinli marka Türkiye’ye giriyor

Henüz yola çıkmadan binlerce sipariş aldı: Çinli marka Türkiye’ye giriyor

11:487/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Çinli otomobil markalarına bir yenisi daha ekleniyor: Türkiye'de 3 bini aşkın ön sipariş aldı
Çinli otomobil markalarına bir yenisi daha ekleniyor: Türkiye'de 3 bini aşkın ön sipariş aldı

Son dönemde Türkiye pazarına giren Çin menşeli otomobil markalarına bir yenisi daha ekleniyor. Dongfeng Motor çatısı altında üretilen Forthing markasının ilk teslimatlarının ağustos ayı sonunda başlaması bekleniyor. Henüz satışa sunulmadan 3 bin 487 adetlik ön sipariş alması, markaya yönelik ilginin yüksek olduğunu gösteriyor.

Türkiye otomobil pazarında Çinli markaların etkisi giderek büyüyor. Son olarak, Dongfeng Motor bünyesindeki Forthing’in Türkiye’ye giriş yapacağı ve ilk araç teslimatlarının ağustos sonunda gerçekleşeceği açıklandı. Henüz showroomlara gelmeden 3 binin üzerinde ön sipariş alan marka, sektörün dikkatini üzerine çekmiş durumda.


Henüz yola çıkmadan binlerce sipariş aldı


BYD ve Cherry gibi pazarların ardından Çin'den Türkiye'ye bir hamle daha geldi. Ulubaşlar Grubu bünyesindeki Ulu Motor’un üstlendiği Çinli “Forthing" markası Türkiye pazarına geliyor. İlk teslimatın ağustos ayında sağlanması beklenirken araç için 3 bin aşkın siparişte bulunuldu.


Türkiye distribütörlüğünü, Skywell markasını da getiren Ulubaşlar Grubu bünyesindeki Ulu Motor’un üstlendiği Çinli “Forthing” için 3 bin 487 adetlik ön sipariş verildiği söyleniyor. Tabii ki büyük ihtimal aracı görmeden, tanımadan... Ulu Motor’un açıklamasına göre, Çinli Dongfeng Motor bünyesindeki Forthing’in Türkiye’deki ilk araç teslimatları Ağustos sonunda başlayacak.


Ulu Motor'dan yapılan açıklamaya göre, Çinli otomobil üreticisi Dongfeng Motor bünyesindeki Forthing'in Türkiye'deki ilk araç teslimatları ağustos ayı sonunda başlayacak. Türkiye distribütörlüğünü Ulu Motor'un üstlendiği Forthing için 3 bin 487 adetlik ön sipariş verildi.


D segmentinde yer alan T5 EVO ve M4 U-TOUR modellerinde sunulan 1,5 litrelik turbo beslemeli, 175 beygir gücünde ve 285 Nm tork üreten benzinli motor seçeneği, performans ve yakıt verimliliğini bir arada sunuyor. Gelecek dönemde markanın elektrikli ve hibrit seçeneklerinin de Türkiye pazarında satışa sunulması planlanıyor.


Türkiye genelinde bayilik ve servis ağı oluşturma çalışmaları sürerken, en az 40 adet hizmet noktası oluşturulması hedefleniyor.



#Türkiye
#Çin menşeli otomobil
#otomotiv sektörü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak 2025? Emekliye ek zam, asgari ücret temmuz zammı görüşülecek mi?