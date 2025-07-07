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Avustralya'da ölümcül öğle yemeği: Kocasının akrabalarını zehirli mantarla öldürdü

Avustralya'da ölümcül öğle yemeği: Kocasının akrabalarını zehirli mantarla öldürdü

11:287/07/2025, Pazartesi
AA
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Avustralya'da kocasının akrabalarını zehirli mantarla öldüren kadın cinayetten suçlu bulundu
Avustralya'da kocasının akrabalarını zehirli mantarla öldüren kadın cinayetten suçlu bulundu

Avustralya'da Erin Patterson isimli bir kadın, ayrı yaşadığı kocasının akrabalarına "kasten" zehirli mantar yedirerek ölümlerine yol açtığı gerekçesiyle cinayetten suçlu bulundu.

Victoria eyaletindeki Yüksek Mahkeme jürisi, Temmuz 2023'teki olaya ilişkin 50'den fazla tanığın ifadesini dinledi. Jüri, Patterson'un aralarında kayınvalidesi ve kayınpederinin de bulunduğu 4 misafirine bilerek zehirli mantar servis ettiği sonucuna vardı.


Patterson, 3 misafirine "kasten" zehirli mantar yedirdiği için cinayetten, dördüncü kişinin zehirli mantarı yemesine rağmen hayatta kalması dolayısıyla da cinayete teşebbüsten suçlu bulundu.


50 yaşındaki kadının ömür boyu hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.


Ölümcül öğle yemeği


Erin Patterson, Temmuz 2023'te kayınvalidesi, kayınpederi, eşinin teyzesi ve eşinin eniştesini öğle yemeğinde ağırladı. Patterson, konuklarına zehirli mantar içeren bir yemek servis etti. Konukların dördü de yemeği yedikten birkaç saat sonra hastaneye kaldırıldı. Kadının kayınvalidesi, kayınpederi ve eşinin teyzesi öğle yemeğinin ardından yaşamını yitirirken, eşinin eniştesi sağ kurtuldu. Olayın ardından, Kasım 2023'te gözaltına alınan Patterson, cinayet ve cinayete teşebbüs suçlamalarıyla yargılandı.



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