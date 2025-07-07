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Kaybolan terliğini ararken kendisi kayboldu: Kulfal köyünün eski muhtarı hiçbir yerde bulunamadı

Kaybolan terliğini ararken kendisi kayboldu: Kulfal köyünün eski muhtarı hiçbir yerde bulunamadı

10:527/07/2025, Pazartesi
IHA
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Gündoğdu'yu arama çalışmaları, dalgıç ekibinin desteğiyle devam ediyor.
Gündoğdu'yu arama çalışmaları, dalgıç ekibinin desteğiyle devam ediyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çocuğunun dere kenarına düşen terliğini ararken kaybolan Kulfal köyünün eski muhtarını arama çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kulfal köyünde ailesiyle dere kenarına piknik yapmaya giden eski köy muhtarı Şakir Cahit Gündoğdu (60), çocuğunun terliğinin dereye düştüğünü fark etti. Gündoğdu, çocuğunun terliğini bulmak için yeniden dere kenarında yürümeye başladı. Bir süre sonra haber alamayan ailesi, Gündoğdu'yu aramaya başladı. Piknik alanından yaklaşık 1 kilometre ileride Gündoğdu'nun şapkasını bulan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.


GECE BOYUNCA ARADILAR


İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler gece boyunca iz takip köpeği ve termal kamera ile arama çalışmalarına devam etti. Gündoğdu'yu arama çalışmaları, dalgıç ekibinin desteğiyle devam ediyor.




#kulfal köyü
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