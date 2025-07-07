Adalet Bakanı Tunç'tan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: 67 şüpheliden 13’ü tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 26 Haziran tarihinden itibaren ülkemizin farklı bölgelerinde çıkan orman yangılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, yangınlarla ilgili toplam 67 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, bunlardan 13’ü hakkında tutuklama kararı verildiğini duyurdu.





67 şüpheliden 13’ü tutuklandı





Türkiye'nin farklı bölgelerinde 26 Haziran'dan bu yana peş peşe çıkan orman yangınlarıyla ilgili adli süreçler hız kazandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çıkan yangınlara ilişkin toplam 67 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu. Tunç, yürütülen soruşturmalar kapsamında 13 kişinin ise tutuklandığını açıkladı.





761 yangın kontrol altında





Son 10 günde çıkan 761 orman yangınının tamamı kontrol altına alındı. 26 Haziran’dan bu yana İzmir, Hatay, Bilecik gibi birçok ilde başlayan büyük çaplı yangınlar, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Alevlere ortalama 11 dakikada müdahale edildi.





Yurdun dört bir yanında etkili olan orman yangınlarıyla Türkiye, son 10 günde yoğun bir mücadele yürüttü. Artan sıcaklıklar ve rüzgarla birlikte birçok ilde yangınlar eş zamanlı olarak çıktı, ancak tamamı kontrol altına alındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 26 Haziran'dan bu yana ülke genelinde toplam 761 yangın meydana geldi. Bu yangınların tamamı ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.





İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu yıl şu ana kadar 1351'i ormanlık alanda, 1830'u orman dışı alanda olmak üzere toplam 3 bin 181 yangın çıktığı belirtildi. Bu yangınlara 27 uçak, 105 helikopter, 6 bin kara aracı, 25 bin personelle müdahale edildi.











