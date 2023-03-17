Albayrak Konteyner Kent’te yaşam başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Albayrak Grubu, afet bölgelerine ulaştırdığı yardımlarla ihtiyaçların karşılanmasına devam ediyor. Hatay Kırıkhan ve Gaziantep Nurdağı’nda kurulumu tamamlanan konteynerlere depremzedeler yerleştirilmeye başlandı.

YARDIM 200 MİLYON TL’Yİ AŞTI

Toplamda 200 milyon TL’den fazla yardım desteğinde bulunan şirket, şimdi de Hatay ve Gaziantep’te konteyner kent kurulumu yapıyor. Hatay Kırıkhan’da 631 adet, Gaziantep Nurdağı’nda 419 adet olmak üzere toplamda 1.050 adet konteynerden oluşan kentte yapımı tamamlananlara depremzedeler yerleştirilmeye başlandı. Grup tarafından konteyner kent alanlarındaki altyapı çalışmalarının yüzde 70’inin tamamlandığı açıklandı. Geri kalan konteynerlerin de en kısa sürede kurulumunun tamamlanması öngörülüyor.

BAĞIŞ HESABI AÇILDI

Konteyner kent projelerinde, sağlıklı bir yaşam alanı sunmanın yanı sıra konforun da ön planda tutulduğu belirtildi. Konteynerlerden oluşan kampüste ayrıca çocuk ve gençlik atölyesi, etkinlik alanları, mescit, yemekhane gibi farklı mekânlar da bulunuyor. Öte yandan Albayrak Grubu, bölgeye yardım ulaştırmak için çalışanlarına bir bağış hesabı açtı. İlk günden itibaren bu konuda taleplerini ileten çalışanlar, bağışlarını Albayrak Vakfı’na iletti. Toplanan bağışlarla, şirket çalışanları adına 27 adet konteyner satın alındı ve konteyner kent kurulumu için bölgelere gönderildi.

BAKANLARDAN ZİYARET

Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Kırıkhan’da Albayrak Grubu’nun yapımına başladığı konteyner kent alanını ziyaret etti. Soylu’nun ziyaretinden iki gün sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de depremzedelerle buluştu. İki bakan konteyner kent kurulumuyla ilgili bilgi aldı ve vatandaşlarla sohbet etti. Bunun yanı sıra eski Ulaştırma Bakanı Cahit Turan ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Faruk Nafız Özak da konteyner kente ziyarette bulundu.







