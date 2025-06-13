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Alışveriş merkezlerine parsel bazlı değerleme

Alışveriş merkezlerine parsel bazlı değerleme

Oğuzhan Ürüşan
04:0013/06/2025, Cuma
G: 13/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Danıştay, emlak vergisine esas değerlerin belirlenmesinde yeni bir içtihat oluşturdu. Alınan kararla, alışveriş merkezleri, siteler ve benzeri yapılar için bulundukları cadde ya da sokaktan bağımsız şekilde ayrı bir değer belirlenebilecek. Vergi Dava Daireleri Kurulu, İstanbul’da aynı konuda verilen iki farklı mahkeme kararını değerlendirdi. Biri alışveriş merkezi için ayrı değer belirlenmesini hukuka uygun bulurken, diğeri bunu iptal etmişti. Kurul, alışveriş merkezi gibi yerlerin ‘değer bakımından farklı bölge’ sayılabileceğine ve bu nedenle ayrıca değerlendirmenin mümkün olduğuna karar verdi. Karar, vergi değerinin belirlenmesinde parsel bazlı uygulamaların önünü açarak, bugüne kadar farklı uygulamaların görüldüğü bölge idare mahkemeleri arasındaki aykırılığı da giderdi.


EMLAK VERGİSİNİ DOĞRUDAN ETKİLEYECEK

Danıştay’ın bu kararıyla, alışveriş merkezi gibi ticari yapı veya siteler, emlak vergisinde daha yüksek birim değerlerle karşılaşabilecek. Takdir komisyonları, artık yalnız cadde ve sokak değil, site ya da alışveriş merkezi gibi yapıları da “değer bakımından farklı bölge” olarak değerlendirme imkânına kavuştu. Bu içtihadın, özellikle büyükşehirlerdeki yüksek değerli taşınmazlar için vergi yükünü artırabileceği öngörülüyor. Karar, 26 Şubat’ta oy çokluğu ile alınırken dün Resmi Gazete'de yayımlandı.


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