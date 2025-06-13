Alışveriş merkezlerine parsel bazlı değerleme

Danıştay, emlak vergisine esas değerlerin belirlenmesinde yeni bir içtihat oluşturdu. Alınan kararla, alışveriş merkezleri, siteler ve benzeri yapılar için bulundukları cadde ya da sokaktan bağımsız şekilde ayrı bir değer belirlenebilecek. Vergi Dava Daireleri Kurulu, İstanbul’da aynı konuda verilen iki farklı mahkeme kararını değerlendirdi. Biri alışveriş merkezi için ayrı değer belirlenmesini hukuka uygun bulurken, diğeri bunu iptal etmişti. Kurul, alışveriş merkezi gibi yerlerin ‘değer bakımından farklı bölge’ sayılabileceğine ve bu nedenle ayrıca değerlendirmenin mümkün olduğuna karar verdi. Karar, vergi değerinin belirlenmesinde parsel bazlı uygulamaların önünü açarak, bugüne kadar farklı uygulamaların görüldüğü bölge idare mahkemeleri arasındaki aykırılığı da giderdi.