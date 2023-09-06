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Ekonomi

Alışverişte IBAN dönemi: IBAN ile ödeme riskli mi?

Bankalar POS cihazında komisyonu artırdı, ödeme süreleri 45 günü aştı. Esnaf, enflasyon nedeniyle geri ödemelerin uzamasından şikayetçi. Bu nedenle son dönemde pek çok iş yeri kart yerine IBAN ile ödeme kabul etmeye başladı. Ancak bu yöntemin tüketiciler için bazı riskleri var.

08:37 . 6/09/2023 Çarşamba
Diğer
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Alışverişte IBAN kullanımı yaygınlaşıyor. Esnaf, yüksek komisyonlar ve uzun geri ödeme süreleri nedeniyle kredi kartını tercih etmiyor.


Son dönemde nakit yanında bir başka tercih de, IBAN üzerinden para yollayarak ödeme yapılması. Ancak bu yöntemin tüketiciler için bazı riskleri var.


TÜKONFED (Tüketici Konfederasyonu) Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, "Tüketicilerimiz dükkanlarında fiilen mal ve hizmeti aldıklarında eğer IBAN ver diyorlarsa parayı rahatlıkla gönderebilirler dolandırılma riski ile karşı karşıya değildirler. Ama özellikle sanal ortamda IBAN'lara para göndermelerini hiçbir şekilde önermiyorum" uyarısında bulundu.


Kredi kartı ile alışveriş yapıyorsanız dikkat


Pek çok esnaf işyerine IBAN'ların olduğu karekodlu tabela koymaya başladı. Müşteri, karekodu okuttuğunda IBAN numarası anında telefona yükleniyor. Ödeme birkaç saniye içerisinde gerçekleşiyor. Ancak POS yerine IBAN kullanılması vergi kaybına neden olabilir.


Ölmez, "Kredi kartı ile alışveriş yaparsanız onun fiş ve faturasını kesmek zorundadır ama bu vergi kaçağında pek akıllı işler yaptıklarını sanmıyorum çünkü IBAN'a giden parayı da maliyenin kontrol etmesi olanağı vardır. Havalenin açıklama kısmına alınan mal ve hizmetin nereden alındığını yazmasında yarar var" dedi.


#IBAN
#Ödeme
#Ekonomi
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