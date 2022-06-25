Almanya şalter indiriyor

Almanya'da, Rus doğal gazındaki kesintiler üzerine üç aşamalı acil durum planında ikinci en yüksek seviye olan "alarm" aşamasına geçildikten sonra olası krizin boyutuna ilişkin fotorğaf da belirmeye başladı. Sanayii Kuruluşları Birliği'nin (BDI) Rusya'dan satın alınan gazın kesintiye uğraması halinde Alman ekonomisinde durgunluğun ve üretimin düşmesinin kaçınılmaz olduğunu açıklamasının ardından hükümetten de benzer bir açıklama geldi. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Der Spiegel dergisine verdiği demeçte, Rus gazının kesintili bir şekilde gelmeye devam etmesi durumunda ülkede gaz kıtlığı yaşanacağını söyledi.

Robert Habeck

ŞİRKETLER KAPANACAK,İŞSİZLİK ARTACAK

Kış aylarında yeterli gaza sahip olmamaları halinde sanayii kuruluşlarının üretimi durdurup işten çıkarmalar yapabileceğini ifade eden Habeck, tedarik zincirinin de çökebileceğini kaydetti. Vatandaşların yükselen enerji fiyatlarından dolayı faturalarını ödemek için borçlanacağının altını çizen Alman bakan, bunun da kitlesel yoksullaşmaya yol açacağını belirtti. Habeck, Putin'in Batı'yı bölme planının işlemesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

YÜZDE 80 ZAM İHTİMALİ

Almanya'nın enerjiden sorumlu düzenleyici kurumu Bundesnetzagentur'un başkanı Klaus Mueller ise ARD'ye verdiği röportajda enerji maliyetlerinin iki veya üç katına çıktğını belirterek sonbaharda olası yeni fiyat düzenlemeleriyle yüzde 30 ila 80 arasında bir artış daha olabileceğine işaret etti. Kurumun, çeşitli senaryolar üzerinde çalıştığını kaydeden Mueller, her halükarda kış aylarında zor koşullarla karşı karşıya kalacaklarını söyledi.

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SANAYİ KURUMLARINA VERGİ İNDİRİMİ

Tüm negatif senaryolar içerisinde Berlin yönetimi, Alman sanayisini korumanın yollarını da arıyor. Süddeutsche Zeitung gazetesinin bir bakanlık belgesine dayandırdığı habere göre Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, önümüzdeki iki yıl içinde sanayii sektörüne birkaç milyar avro vergi indirimi sağlamayı planlıyor.

KUZEY AKIM'DAN LNG'YE

Alman hükümetinin, Kuzey Akım-2 boru hattının bazı kısımlarını, Baltık Denizi kıyısında Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) terminali bağlantısına dönüştürmeyi planladığı da ortaya çıktı. Eğer plan gerçekleşirse Kuzey Akım-2 için karada kurulan boru hatları atıl bir vaziyette durmak yerine LNG temini için kullanıma sunulacak. Rus gazının Almanya üzerinden Avrupa'ya taşınması için projelendirilmiş Kuzey Akım doğal gaz boru hattının yapımı geçen yıl tamamlanmış ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un kararıyla faaliyete geçirilmeden rafa kaldırılmıştı.

EKONOMİ Avrupa’da doğal gaz alarmı