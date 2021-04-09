Almanya'da sanayi üretimi son iki aydır düşüşte

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin şubat ayı geçici verilerini açıkladı. Verilere göre, mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 geriledi.

Üretimdeki yükseliş Ocak'ta son buldu

Ülkede sanayinin üretimi Kovid-19'un etkisiyle ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 2 azalarak, Mayıs 2020'den beri sanayi üretiminde devam eden yükseliş de son bulmuştu.

Beklenti yüzde 1,5 artmasıydı

Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti yüzde 1,5 artması yönündeydi. Yıllık yüzde 2,5 düşüş olarak açıklanan ocak ayı sanayi üretimi verisi de yüzde 2 düşüş olarak revize edildi.

"Nasıl kurtulacağını görmek zor"

ING Almanya Baş ekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şubat ayına ilişkin sanayi üretimi verilerinin, Alman ekonominin ilk çeyrekteki daralmadan nasıl kurtulabileceğini görmeyi zorlaştırdığını belirtti.

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