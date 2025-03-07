Açıklamada görüşlerine yer verilen Ver.di Başkan Yardımcısı Christine Behle, işverenlerin kamu sektörü çalışanları için devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde henüz herhangi bir teklifte bulunmadıklarını belirterek, "Meşru taleplerimizi karşılamaya istekli olmadıkları için bu uyarı grevini yapmak zorunda hissediyoruz. Havalimanlarındaki çalışanlar hava trafiğinin sorunsuz bir şekilde işlemesi için çok önemli işler yapmakta ve tüm yolcuların güvenliği için büyük bir sorumluluk taşımaktadır. Onlar da adil bir ücret ve daha iyi çalışma koşullarını hak ediyor." ifadelerini kullandı.