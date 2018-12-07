Ekonomi Altın günü düşüşle kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında son durum - Güncel altın fiyatları

Altın günü düşüşle kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,79 azalışla 211,50 liradan bitirdi. Uluslararası piyasalarda ise altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,28 azalışla 212 bin 500 lira oldu.

AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,79 azalışla 211,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 345 lira, Cumhuriyet altını 1.413,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,79 azalışla 211,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 213,00 213,20 211,30 211,50

Cumhuriyet Ata Lira 1.404,00 1.425,00 1.392,00 1.413,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 194,25 198,25 192,70 196,70

Lira (Tam) Ziynet 1.371,00 1.392,00 1.361,00 1.381,00

Yarım Ziynet 686,00 696,00 680,00 690,00

Çeyrek Ziynet 343,00 348,00 340,00 345,00

Altının onsu 1.244,74 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.244,74 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,28 değer kaybederek 212 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,3220, lira, satışta 5,3433 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,3571 lira, satışta 5,3786 lira olarak belirlemişti.

REKLAM

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1386, sterlin/dolar paritesi 1,2748, dolar/yen paritesi de 112,68 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,77 dolardan işlem görüyor.

Külçe altın diye parke taşını 50 bin TL'ye sattılar
GÜNDEM
Külçe altın diye parke taşını 50 bin TL'ye sattılar

/**/
Bakan Akar açık ve netti

Bakan Akar açık ve netti

Jeffrey, Bakan Akar'la yaptığı görüşme sonrası açıklama yaptı.
Halefi belli oldu

Halefi belli oldu

Yarışı kazandı, Merkel'in koltuğuna oturdu.
Karius puanı kurtardı

Karius puanı kurtardı

Son dakikadaki kurtarışı maça damga vurdu.
Yaşlı aylığı bin TL'ye çıktı

Yaşlı aylığı bin TL'ye çıktı

AK Parti'nin teklifi Meclis Komisyonu'ndan geçti.

OPEC üretimi kıstı

OPEC üretimi kıstı

​Petrol üretimi günlük 800 bin varil azalacak.
3 kat için de zorunlu olacak

3 kat için de zorunlu olacak

​İstanbul'un imar yönetmeliğinde önemli değişiklik.
Atina savaş alanına döndü

Atina savaş alanına döndü

10 yıl önce hayatını kaybeden lise öğrencisini anma etkinliğinde caddeler karıştı, 37 kişi gözaltına alındı.

Bahçeli ile görüşebiliriz

Bahçeli ile görüşebiliriz

Erdoğan: İttifak için teknik çalışmalar sürüyor.

Geçen sene tüm dünyanın konuştuğu Cuneydi, çay satarak kardeşlerine bakıyor.

Dünya seyrediyor

Dünya seyrediyor

​Yemen'de çocuklar açlıktan ölüyor, dünya sessiz.
Böyle giderse su altında kalacak

Böyle giderse su altında kalacak

​Kutuplardaki erime bir ülkeyi tehdit ediyor.
6 ay önce planlanmış

6 ay önce planlanmış

Karlov iddianamesinde çarpıcı detaylar var.
100 yıl önce Kabe'de cuma

100 yıl önce Kabe'de cuma

Kutsal topraklardan çok az bilinen fotoğraflar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.