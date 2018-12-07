Altın günü düşüşle kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,79 azalışla 211,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 345 lira, Cumhuriyet altını 1.413,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,79 azalışla 211,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 213,00 213,20 211,30 211,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.404,00 1.425,00 1.392,00 1.413,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 194,25 198,25 192,70 196,70
Lira (Tam) Ziynet 1.371,00 1.392,00 1.361,00 1.381,00
Yarım Ziynet 686,00 696,00 680,00 690,00
Çeyrek Ziynet 343,00 348,00 340,00 345,00
Altının onsu 1.244,74 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.244,74 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,28 değer kaybederek 212 bin 500 lira oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,3220, lira, satışta 5,3433 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,3571 lira, satışta 5,3786 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1386, sterlin/dolar paritesi 1,2748, dolar/yen paritesi de 112,68 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,77 dolardan işlem görüyor.