Ekonomi Altın günü düşüşle kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın günü düşüşle kapattı

Altın günü düşüşle kapattı

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 214,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.431,00 lira oldu.

AA
ARŞİV
ARŞİV

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,46 azalışla 214,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 350 lira, Cumhuriyet altını 1.431,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,46 azalışla 214,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 214,20

  • Cumhuriyet Ata Lira 1.431,00

  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 199,00

  • Lira (Tam) Ziynet 1.398,00

  • Yarım Ziynet 699,00

  • Çeyrek Ziynet 350,00
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