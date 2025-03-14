ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif gümrük vergisi politikalarının sonuçlarına ilişkin endişeler, jeopolitik risklerle artan belirsizlik ve merkez bankalarının alımları altının ons fiyatını 3 bin doları üzerine taşıdı.





"Güvenli liman" varlıklardan olan altın, jeopolitik risklerin yanında artan belirsizlik, ABD'nin yeni gümrük vergisi politikalarının olası sonuçlarına ilişkin endişeler ve Trump'ın küresel düzeni daha geniş çapta bozma tehdidinde bulunmasının etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.

Bugün altının ons fiyatı ilk kez 3 bin doları aşarak (3.001.20) rekor yenilemesinin ardından TSİ 14.02 itibarıyla 2 bin 993 dolar seviyelerinden işlem gördü.





Yeni yılın ilk gününe 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu, yılın başından bu yana yaklaşık 380 dolar değer kazanırken, bu yıl 13 kez rekor yeniledi.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altının ons fiyatı geçen yıl yüzde 27 yükselirken, bu yıl da yüzde 17 artış kaydetmiş durumda.





ABD'de Donald Trump'ın ocakta başkanlık görevine başlamasından bu yana altının ons fiyatının yaklaşık yüzde 12 değer kazanması dikkati çekti.





Bu dönemde Trump'ın gümrük tarifesi politikası altın piyasasındaki en güçlü fiyat etkenlerinden biri oldu.





Altının son dönemdeki yükselişinin, normalde ters rüzgarlar olarak nitelendirilebilecek yüksek faiz oranları ve güçlü dolara rağmen gerçekleşmesi dikkati çekiyor.





Analistler, ABD Başkanı Trump'ın agresif gümrük vergisi politikasının sonuçlarına ilişkin endişelerin yanı sıra jeopolitik ve ekonomik gerginliklerin ortasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını gevşeteceği yönündeki beklentiler de güvenli liman olarak altına olan talebi artırdığını ifade etti.





Bazı analistler de Ukrayna'daki savaşta ateşkes sağlama çabalarında ilerleme kaydedilememesinin ardından finans piyasalarında güvenli limanlara talebin arttığını belirterek, jeopolitik belirsizlik ortamında devam eden merkez bankası alımlarının da altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediği kanaatinde.





Analistler, karşılıklı gümrük tarifelerinin gelecek aylarda yeni bir piyasa kargaşası dalgasını tetikleyebileceği uyarısında bulunarak, böylelikle altının “cazip bir güvenli liman” olmaya devam ettiğine dikkati çekti.

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın fiyatlarını etkileyen başlıca faktörler şunlardır:

1. Küresel Ekonomik Durum

Ekonomik belirsizlik, krizler ve durgunluk dönemlerinde yatırımcılar güvenli liman olarak altına yönelir. Bu da talebi artırarak fiyatları yükseltebilir.





2. Enflasyon ve Faiz Oranları

Yüksek enflasyon dönemlerinde altın, değer saklama aracı olarak tercih edilir. Ancak faiz oranları yükseldiğinde, yatırımcılar faiz getirisi olan varlıklara yöneldiğinden altın talebi düşebilir ve fiyatlar gerileyebilir.





3. Döviz Kurları (Özellikle Dolar)

Altın genellikle dolar ile fiyatlandığı için, doların değer kazanması altın fiyatlarını düşürebilir, değer kaybetmesi ise yükseltebilir.





4. Merkez Bankalarının Politikaları

Merkez bankalarının altın rezervleriyle ilgili alım-satım politikaları, piyasada arz ve talebi etkileyerek fiyatları değiştirebilir.





5. Jeopolitik Riskler ve Küresel Krizler

Savaşlar, siyasi krizler ve doğal afetler gibi belirsizlik yaratan olaylar, yatırımcıları altına yönlendirerek fiyatları yükseltebilir.





6. Arz ve Talep Dengesi

Madencilik faaliyetleri, geri dönüştürülen altın miktarı ve altın talebindeki değişimler fiyatları doğrudan etkiler. Örneğin, altın üretiminin azalması arzı kısıtlayarak fiyatları artırabilir.





7. Borsa ve Kripto Para Piyasaları

Altın, genellikle güvenli liman olarak görülse de, hisse senedi piyasalarındaki yükseliş veya kripto para piyasalarındaki gelişmeler yatırımcıları alternatif varlıklara yönlendirebilir ve altın fiyatlarını etkileyebilir.





8. Mücevher ve Sanayi Talebi

Altın, hem mücevher hem de elektronik ve tıp sektörlerinde kullanılır. Bu alanlardaki talep artışı, altın fiyatlarını yukarı çekebilir.





Bu faktörlerin her biri, tek başına veya bir arada altın fiyatlarının dalgalanmasına neden olabilir.











