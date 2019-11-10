Ekonomi Altın rezervi artışında lider Türkiye
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın rezervi artışında lider Türkiye

Dünya Altın Konseyi raporuna göre Türkiye; üçüncü çeyrekteki 71,4 tonluk altın alımıyla dünyada en fazla altın alan ülke oldu. Türkiye, üçüncü çeyrekte altın rezervlerine 71,4 ton ekleyerek bu alanda birinciliği göğüsledi. Rezervini arttıran diğer iki ülke ise Rusya ve Çin olarak dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünya Altın Konseyi (WGC) üçüncü çeyrek altın talebi raporuna göre; dünya genelinde altına olan talep artmaya devam ederken; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dünya merkez bankaları arasında 3'üncü çeyrekte en fazla altın alan merkez bankası oldu. Türkiye, üçüncü çeyrekte altın rezervlerine 71,4 ton ekleyerek bu alanda birinciliği göğüsledi. Merkez Bankası'nın toplam altın rezervleri 385,5 tona çıktı.

RUSYA VE ÇİN DE ALTIN REZERVLERİNİ ARTIYOR

Rusya aynı dönemde altın rezervlerini artıran ülkelerde ön sıralarda yer aldı. Bu ülke toplam altın rezervlerini 34,9 ton artarak 2 bin 241,9 ton seviyesine yükseltti. Bir süredir rezervlerini çeşitlendirmek adına dolar varlıklarını azaltan Rusya Merkez Bankası'nın altın rezervlerinin toplam rezervler içindeki payı yüzde 20'ye yükseldi. Bankanın altın rezervlerinin dolar karşılığı yaklaşık 100 milyar dolar seviyesinde hesaplandı. Altın rezervlerini artıran bir diğer ülke de Çin olurken, bu ülke üçüncü çeyrekte 21,8 tonluk altın alımı gerçekleştirdi.

Altın bazlı yatırım fonları (ETF), bu yılın üçüncü çeyreğinde 258,2 ton altın alarak, portföyündeki altın miktarını rekor seviye olan 2 bin 855,3 tona yükseltti. Son dört yılda miktar bazlı en yüksek artışın sağlandığı üçüncü çeyrekteki altın talebinde merkez bankalarının genişleyici para politikası önemli rol oynadı. Kuzey Amerikalı fonların ellerindeki altın miktarı 184,9 ton artış kaydetti. Üçüncü çeyrekteki altın alım miktarının yüzde 71,6'sına denk gelen bu alım, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimleriyle yakından ilgili olarak değerlendirildi. Avrupalı fonlar, üçüncü çeyrekte 55,8 tonluk alım yaparken, Asya fonları rezervlerini bu dönemde 14,3 ton artırdı.

KİLİT ROL MERKEZDE

  • WGC'nin verilerine göre merkez bankaları; altın talebindeki artışta kritik rol oynamaya devam ediyor. Bu yılın üçüncü çeyreğinde merkez bankalarının altın rezervlerinde 156,2 tonluk bir artış yaşandı. Yılbaşından bugüne kadar toplamda 547,5 tonluk altın alımı yapıldı. Altın arzı üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4'lük artışla 1222,3 tona çıktı. Bu durum geri dönüşümde yaşanan yüzde 10'luk artıştan kaynaklandı.

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