Altın rezervimiz 800 tona koşuyor

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda para politikasına ilişkin sunum yaptı. Ekonomi yönetiminin enflasyonda bekledikleri düşüşün ve kalıcılık kazanması için iki ön koşul olduğunu söyledi. Kavcıoğlu, “İlk olarak, kalıcı cari fazla verme kapasitesine ulaştığımızda döviz arzımız da güçlenmiş olacağı için döviz piyasalarında sağlıklı fiyat oluşumunu ve istikrarı doğal olarak sağlamış olacağız. İkinci olarak hanehalkının, firmaların ve bankaların bilançolarında Türk Lirası’nın payını artıracağız” dedi.

2024’TE TEK HANE

Türk Lirası’nı cazip hale getirecek çalışmaların sürdüğünü kaydeden Kavcıoğlu, “Liralaşma stratejimiz doğrultusunda önümüzdeki dönemde daha yoğun bir çalışma içerisinde olacağız” ifadelerini kullandı. Ağustos-kasım döneminde politika faizini toplamda 500 baz puan indirerek yüzde 9’a çektiklerini anımsatan Kavcıoğlu, “2023 yılı içerisinde ekonomimizin dayanıklılığını artırarak; arzın, yatırımların ve ihracatın sürekliliğine ve arz kapasitemizin korunmasına önemli ölçüde katkı sağlayacağını öngörüyoruz. Finansal sistemin Türk Lirası ağırlıklı bir yapıya kavuşmasını hedeflemekteyiz” şeklinde konuştu. 2023 yılında enflasyon oranının yüzde 22,3’e gerileyeceğini belirten Kavcıoğlu, “2024 yılında ise tek haneye gerileyerek yüzde 8,8 oranında düşeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

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REZERVİ ARTIRAN TEK BANKAYIZ

Merkez Bankası rezervlerini güçlendirmek için kanunun kendilerine yetki verdiğini belirten Kavcıoğlu, “Uluslararası rezervlerimiz 2022 yılında 11,5 milyar dolar artış ile 123 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Rezervlerimizin güçlü olması en önemli görevlerimizden biri. Şu an, bu yıl itibarıyla dünyada rezervleri artmış tek Merkez Bankası, TCMB’dir. 2022 yılının başından beri dünyada tüm merkez bankalarının döviz rezervlerindeki azalma 1,3 trilyon dolar civarında” şeklinde konuştu. Merkez Bankası’nın altın rezervinin sene sonunda 800 tona ulaşacağını söyleyen Kavcıoğlu, “Şu an 765 ton civarındayız. Önümüzde bir ay bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi. Kavcıoğlu, mevcut rezervin 470 tonunun banka malı, 520 tonunun ise Hazine’nin olduğunu söyledi.

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KKM döviz alım ihalesidir

Şahap Kavcıoğlu, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının maliyetini Merkez Bankası Kanunu gereği açıklanamayacağını söylemesi üzerine tartışma çıktı. CHP, İYİ Parti ve HDP grubu toplantıyı terk etti. Kavcıoğlu, KKM için "Bu bir nebze döviz alım ihalesidir. Tek seferde değil parça parça alım ihalesidir. Bunu açıklamanın rezerv yönetiminde merkez bankaları içinde bir mantığı yok" dedi.