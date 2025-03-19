Altın vergisi iki yıl sonra geri geldi

Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi yaklaşımındaki değişimlerin körüklediği risk algısı güven liman altına ilginin artmasına sebep oluyor. Yıl başından bu yana yükseliş trendinde olan ons altın, dün 3 bin 17 doların üzerini görerek rekor kırdı. İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, altındaki yükselişin temelinde jeopolitik ayrışma olduğunu belirterek, "Çin ve ABD arasında ticarette, siyasette ve finansta bir ayrışma var ve bu daha da şiddetlenecek" dedi.