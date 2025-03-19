Altın vergisi iki yıl sonra geri geldi

Bankalar üzerinden altın alıp satanlar artık binde 2 (yüzde 0,2) oranında vergi ödeyecek. 2 yıl aradan sonra yeniden getirilen vergi kararı önceki gün itibarıyla uygulamaya başlandı. Bankalar, düzenlemeye ilişkin bilgi mesajlarını müşterilerine göndermeye başladı.
Bankadan yapılan altın işlemlerine 2 yıl sonra yeniden ek vergi geldi. Bankadan altın alım ve satım işlemi yapanlar artık binde 2 (yüzde 0,2) oranında Kambiyo Muamelesi Vergisi (KMV) ödeyecek. Yeni düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'nin 14 Mart tarihli sayısında yayımlanırken, uygulama önceki gün itibarıyla başladı. Buna göre, vadesiz hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan kaydi altın satışı kambiyo işlemi kapsamında değerlendirilecek. Söz konusu işlemler üzerinden binde 2 (yüzde 0,2) Kambiyo Muamelesi Vergisi alınacak. Bankalardan da müşterilerine uygulamaya ilişkin bilgi mesajları gönderildi.
DANIŞTAY İPTAL ETMİŞTİ
Kambiyo işlemlerinde vergi oranı 15 Mayıs 2019 tarihinde alınan kararla binde 1 (yüzde 0,1) olarak uygulanıyordu. Mayıs 2020'de bu oran binde 2'ye yükseltilmişti. Danıştay, 28 Mart 2023 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kararını iptal etmişti. KMV, genellikle finansal işlemlerin vergilendirilmesi amacıyla uygulanıyor ve işlem tutarının belirli bir yüzdesi olarak hesaplanıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte vadesiz hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan kaydi altın satışları vergilendirilecek. Uzmanlar, uygulama sonucunda yastık altı altına yönelik talebin artmasını öngörürken, kıymetli metal fiyatlarındaki hareketlilik de devam ediyor.
ONS ALTIN REKORA DOYMUYOR
- Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi yaklaşımındaki değişimlerin körüklediği risk algısı güven liman altına ilginin artmasına sebep oluyor. Yıl başından bu yana yükseliş trendinde olan ons altın, dün 3 bin 17 doların üzerini görerek rekor kırdı. İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, altındaki yükselişin temelinde jeopolitik ayrışma olduğunu belirterek, "Çin ve ABD arasında ticarette, siyasette ve finansta bir ayrışma var ve bu daha da şiddetlenecek" dedi.