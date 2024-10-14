Eylül ayında, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde en yüksek reel getiri, yüzde 3,04 ile külçe altında gerçekleşti. Bu durum, altının güvenli liman olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından avro yüzde 1,62, mevduat faizi (brüt) yüzde 4,63, dolar yüzde 5,36, BIST 100 endeksi yüzde 9,14 ve DİBS yüzde 14,44 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.