Altının kilogram fiyatı 4 milyon 200 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 100 bin lira, en yüksek 4 milyon 200 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,6 artışla 4 milyon 200 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dünü 4 milyon 135 bin liradan tamamlamıştı.





KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 581 milyon 341 bin 622,88 lira, işlem miktarı ise 385,06 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 584 milyon 395 bin 971,96 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İsgold Altın Rafinerisi, İstanbul Altın Rafinerisi, Say Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası ile Kule Yetkili Müesses olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:













STANDART TL/KG DOLAR/ONS





Önceki Kapanış 4.135.000,00 3.344,00





En Düşük 4.100.000,00 3.280,00





En Yüksek 4.200.000,00 3.331,30





Kapanış 4.200.000,00 3.293,20





Ağırlıklı Ortalama 4.152.840,16 3.310,93





Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.581.341.622,88





Toplam İşlem Miktarı (Kg) 385,06





Toplam İşlem Adedi 26











