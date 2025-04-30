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Amsterdam ve Londra'yı solladı: İstanbul Havalimanı uçuş rekoru kırdı

Amsterdam ve Londra'yı solladı: İstanbul Havalimanı uçuş rekoru kırdı

20:0730/04/2025, Çarşamba
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İstanbul Havalimanı, 21-27 Nisan'ı kapsayan dönemde günlük ortalama 1482 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı'nı günlük 1419 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1357 uçuşla Londra Heathrow takip etti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 21-27 Nisan'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

İstanbul Havalimanı yine zirvede

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1482 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

Amsterdam ve Londra'yı solladı

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1419 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1357 uçuşla Londra Heathrow, 1344 uçuşla Paris Charles De Gaulle ve 1314 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.




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